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OpenAI открестилась от «токенов OpenAI», запущенных Robinhood

Американская компания OpenAI, известная как создатель ИИ-чат-бота ChatGPT, предупредила пользователей из Европы, что не имеет никакого отношения к «токенам OpenAI», которые предлагает онлайн-брокер Robinhood, сообщил ресурс CNBC со ссылкой на заявление OpenAI на платформе X.

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

«Эти “токены OpenAI” не являются акциями OpenAI. Мы не сотрудничали с Robinhood, не участвовали в этом и не одобряем это. Любая передача акций OpenAI требует нашего одобрения — мы не одобряли никаких передач», — указала OpenAI в своём заявлении, также призвав пользователей к осторожности.

Robinhood представила 30 июня токенизированные акции OpenAI и SpaceX пользователям в Европе, предложив токены OpenAI и SpaceX на сумму €5 тем, кто зарегистрируется для торговли токенами акций до 7 июля. На эту кампанию Robinhood выделила токенизированные акции OpenAI на сумму $1 млн и токены SpaceX на сумму $500 тыс.

Это первый случай, когда Robinhood токенизирует акции частных компаний, что стало возможным благодаря менее строгим ограничениям для инвесторов в ЕС в отличие от законодательства США, пишет CNBC. «В ЕС нет правил для аккредитованных инвесторов, поэтому любой, кто имеет право торговать акциями, может получить к ним доступ», — сказал Йоханн Кербрат (Johann Kerbrat), старший вице-президент и генеральный менеджер по криптовалютам Robinhood.

Токенизированные активы доступны исключительно через криптоприложение Robinhood для пользователей из ЕС, в котором предлагается более 200 токенизированных акций и ETF.

«Эти токены предоставляют розничным инвесторам косвенный доступ к частным рынкам и обеспечиваются долей Robinhood в специальном целевом инструменте», — заявил представитель Robinhood в ответ на предупреждение OpenAI. «Цель токенизации — позволить всем участвовать в этой экономике», — сообщил Кербрат, отметив, что речь идёт о расширении доступа пользователей к крипторынку.

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Теги: openai, токен
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