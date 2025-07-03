Разработчики Dying Light: The Beast отменили две секретные игры и понесли рекордные убытки в 2024 году

Портал Game Watcher со ссылкой на новый финансовый отчёт польской студии Techland, известной по дилогии зомби-экшенов Dying Light, поделился информацией о результатах компании за 2024 год.

Как стало известно, 2024 год оказался худшим в истории Techland. Студия понесла рекордные убытки — 135 млн злотых (около $37,3 млн). За год до этого дефицит составил 90 млн злотых (почти $25 млн).

Удручающие показатели продиктованы, во-первых, отсутствием новых релизов. Dying Light 2 Stay Human вышла в 2022 году и обеспечила Techland рекордную прибыль за тот период — 747 млн злотых (более $206 млн).

Во-вторых, за 2024 год Techland отменила две находившиеся в разработке неанонсированные игры, но запустила в производство ещё одну. Пройдут ли в студии из-за этого сокращения, не уточняется.

Что именно за проекты оказались закрыты, неясно, но одним из них может быть подтверждённый в 2022-м безымянный фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром, над которым Techland работает с 2016 года.

В настоящее время Techland готовит к релизу экшен Dying Light: The Beast, «мутировавший» из невышедшего второго дополнения к Dying Light 2. Несмотря на отсутствие цифры в названии, для студии «это Dying Light 3».

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а на PS4 и Xbox One появится позже. Владельцам Ultimate-издания Dying Light 2 (снято с продажи прошлой осенью) новая игра достанется бесплатно.