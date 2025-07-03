Сегодня 03 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств Apple запретила видеозвонки с пляжа, бан...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple запретила видеозвонки с пляжа, бани и спальни: FaceTime будет бороться с наготой

Давно известно, что Apple работает над масштабным обновлением пользовательского интерфейса мобильной операционной системы iOS. Уже доступна бета-версия iOS 26, в которой недавно обнаружилась любопытная функция. Оказалось, что приложение FaceTime теперь автоматически блокирует видео и аудио в звонках, если в кадре появляется обнажённая натура.

Источник изображения: Annie Spratt / Unsplash

Источник изображения: Annie Spratt / Unsplash

Упомянутая функция безопасности FaceTime для детских аккаунтов, по всей видимости, распространяется и на взрослых. Когда в прошлом месяце Apple анонсировала iOS 26, разработчики упоминали о новых функциях для детских аккаунтов. Одна из них как раз касалась запрета на демонстрацию обнажённых людей в FaceTime. В дополнение к этому операционная система будет делать размытыми фотоснимки обнажённых людей в общих альбомах.

Однако в бета-версии iOS 26 функция безопасности FaceTime применяется не только к детским аккаунтам, но и к учётным записям взрослых. В случае, если кто-то во время звонка начинает раздеваться, приложение блокирует вызов и выводит на экран соответствующее уведомление. При этом пользователю предоставляется возможность немедленно завершить звонок или продолжить беседу. На данный момент неизвестно, будет ли эта функция применяться к аккаунтам взрослых после выхода стабильной версии iOS 26 позднее в этом году.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Новая функция может вызвать опасения по поводу конфиденциальности звонков в FaceTime. Однако в описании системы Communication Safety сказано, что используются алгоритмы с машинным обучением, которые функционируют непосредственно на пользовательском устройстве и анализируют просматриваемые фото и видео. Apple заверила пользователей, что не имеет доступа к результатам работы этих алгоритмов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iOS 26 сможет автоматически выключать наушники Beats и AirPods, если пользователь уснул
В Android теперь можно изменять RCS-сообщения, отправленные на iPhone
Европейцы получат урезанную iOS 26 из-за неутихающего противостояния Apple и ЕС
Приложение «Google Фото» стало удобнее и нагляднее
В следующем году PlayStation 5 Pro получит большое обновление с улучшенным алгоритмом масштабирования
Huawei откроет исходный код языка программирования Cangjie для конкуренции с Java и Swift по всему миру
Теги: ios 26, facetime, видеозвонок, apple, коммуникации
ios 26, facetime, видеозвонок, apple, коммуникации
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Кто-то проник в наш дом и что-то украл» — Сэм Альтман назвал отвратительным то, как Meta переманивает специалистов ИИ
Началось серийное производство первого отечественного SMT-установщика для сборки печатных плат
Ветераны советской ракетной отрасли и ИИ создадут многоразовую ракету — конкурента SpaceX Falcon 9
Массовый сбой «ВКонтакте» — соцсеть перестала открываться в России и за границей
Первый независимый обзор GeForce RTX 5050 — медленнее Intel Arc B580 и GeForce RTX 4060
MIND Guard получил поддержку протокола T-BOOST хранилищ YADRO TATLIN.BACKUP 32 мин.
Meta научила ИИ-ботов писать первыми, напоминать о себе и не давать пользователю заскучать 47 мин.
В Gmail, «Диске» и других сервисах Google появились ИИ-боты Gem, настраиваемые под конкретные задачи 2 ч.
Китайские инженеры создали лучшую постквантовую защиту для блокчейна 2 ч.
Apple запретила видеозвонки с пляжа, бани и спальни: FaceTime будет бороться с наготой 2 ч.
Биткоин теряет привлекательность и становится рискованным микроактивом из-за снижения волатильности 2 ч.
ASML, Mercedes-Benz и десятки компаний попросили ЕС отложить «Закон об ИИ» на два года 3 ч.
Разработчики Dying Light: The Beast отменили две секретные игры и понесли рекордные убытки в 2024 году 4 ч.
OpenAI открестилась от «токенов OpenAI», запущенных Robinhood 4 ч.
«Я не понимаю, зачем он нужен»: глава «Сбербанка» — о перспективах цифрового рубля 4 ч.
Audio-Technica представила флагманские наушники ATH-TWX9MK2 с УФ-стерилизатором 57 мин.
OpenAI арендует у Oracle ещё больше ИИ ЦОД в США 2 ч.
Из-за ИИ дата-центры Google резко нарастили энергопотребление, но их PUE всё равно снизился 2 ч.
Малайзия, Таиланд и Япония станут лидерами по росту ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе 5 ч.
Для возрождения полупроводниковой отрасли США нужен «терпеливый капитал», убеждён бывший глава Intel 5 ч.
Руководители крупных компаний перестали скрывать, что ИИ грозит массовыми увольнениями 5 ч.
HPE закрыла сделку по покупке Juniper Networks за $14 млрд 5 ч.
MiPhi наладила в Индии производство первых в стране SSD корпоративного класса 6 ч.
Гуманоидного робота Boston Dynamics Atlas устроят на автозавод Hyundai в октябре 6 ч.
BYD обогнала Tesla на 60 % по выпуску электромобилей в прошлом квартале 6 ч.