Apple запретила видеозвонки с пляжа, бани и спальни: FaceTime будет бороться с наготой

Давно известно, что Apple работает над масштабным обновлением пользовательского интерфейса мобильной операционной системы iOS. Уже доступна бета-версия iOS 26, в которой недавно обнаружилась любопытная функция. Оказалось, что приложение FaceTime теперь автоматически блокирует видео и аудио в звонках, если в кадре появляется обнажённая натура.

Упомянутая функция безопасности FaceTime для детских аккаунтов, по всей видимости, распространяется и на взрослых. Когда в прошлом месяце Apple анонсировала iOS 26, разработчики упоминали о новых функциях для детских аккаунтов. Одна из них как раз касалась запрета на демонстрацию обнажённых людей в FaceTime. В дополнение к этому операционная система будет делать размытыми фотоснимки обнажённых людей в общих альбомах.

Однако в бета-версии iOS 26 функция безопасности FaceTime применяется не только к детским аккаунтам, но и к учётным записям взрослых. В случае, если кто-то во время звонка начинает раздеваться, приложение блокирует вызов и выводит на экран соответствующее уведомление. При этом пользователю предоставляется возможность немедленно завершить звонок или продолжить беседу. На данный момент неизвестно, будет ли эта функция применяться к аккаунтам взрослых после выхода стабильной версии iOS 26 позднее в этом году.

Новая функция может вызвать опасения по поводу конфиденциальности звонков в FaceTime. Однако в описании системы Communication Safety сказано, что используются алгоритмы с машинным обучением, которые функционируют непосредственно на пользовательском устройстве и анализируют просматриваемые фото и видео. Apple заверила пользователей, что не имеет доступа к результатам работы этих алгоритмов.