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В России поступили в продажу беспроводные наушники Realme Buds T200x, Buds T200 Lite и Buds Air7 — от 1699 рублей

Компания Realme объявила о старте продаж в России новых моделей наушников серии Realme Buds, включая Buds T200x, Buds T200 Lite и Buds Air7. Старшая модель серии — Buds Air7 Pro — поступит в продажу немного позже.

Наушники Realme Buds Air7 оснащены 12,4-миллиметровыми титановыми драйверами, обеспечивающими повышенную глубину, чёткость и детализацию звука, дополненные динамическим усилением басов. Версия Buds Air7 Pro оснащена двойным DAC-драйвером: 11-миллиметровым для низких и средних частот и 6-миллиметровым для высоких. Крупные динамические бас-драйверы — одни из самых больших в своём сегменте — обеспечивают эффект объёмного звучания и делают его максимально выразительным даже при низкой громкости.

Обе модели поддерживают активное шумоподавление на базе ИИ: Buds Air7 — с эффективностью до 52 дБ, Buds Air7 Pro — до 53 дБ. Функция «ИИ-активное шумоподавление» использует шесть микрофонов, которые выделяют и усиливают человеческие голоса, одновременно отсеивая посторонние звуки. Это позволяет хорошо слышать собеседника даже в шумной обстановке.

Новинки также получили улучшенную автономность по сравнению с предыдущим поколением. Buds Air7 способны работать до 52 часов без подзарядки, Buds Air7 Pro — до 48 часов. Всего 10 минут зарядки обеспечивают до 10 часов прослушивания. При этом после 1000 циклов зарядки ёмкость аккумуляторов сохраняется на уровне 80 %.

Компания также переработала дизайн новых моделей. У Buds Air7 — футляр с прозрачной крышкой, у Buds Air7 Pro — с элементами из авиационного алюминия.

Наушники Realme Buds T200 Lite и Buds T200x оснащены 12,4-миллиметровыми динамическими бас-драйверами. Модель Buds T200x поддерживает активное шумоподавление с интенсивностью до 25 дБ. Обе модели используют четыре микрофона и алгоритм AI DNN для шумоподавления во время звонков.

Обе серии наушников поддерживают беспроводной протокол Bluetooth 5.4, а также игровой режим с задержкой сигнала до 45 мс. Технология Dual-device connection позволяет подключать наушники сразу к двум устройствам и быстро переключаться между ними. Устройства соответствуют стандарту IP55 по защите от влаги и пыли.

Наушники Realme Buds Air7 доступны в серебристом, чёрном, тёмно-сером и фиолетовом цветах по цене от 4999 руб.; Realme Buds T200x — в чёрном, белом и голубом цветах по цене 2199 руб.; Realme Buds T200 Lite — в чёрном, сером и фиолетовом цветах по цене 1699 руб. Модель Buds Air7 Pro будет доступна в чёрном, изумрудном, белом и красном цветах — её цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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Теги: realme, беспроводные наушники
realme, беспроводные наушники
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