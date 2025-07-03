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Дело о растрате 6 млрд рублей при создании «планшета Чубайса» дошло до суда

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Его и ещё нескольких фигурантов обвиняют в хищении денег компании «Роснано» на сумму более 6,6 млрд рублей под видом разработки планшета с гибким экраном, прозванного в народе «планшетом Чубайса».

«Планшет Чубайса»

«Планшет Чубайса»

По версии следствия, с декабря 2011 по март 2021 года организованная группа во главе с зампредседателя правления «Роснано» Юрием Удальцовым при участии Галкина, директора инвестиционного подразделения компании Николая Тычинина и других руководителей перечисляла деньги группе иностранных компаний Plastic Logic. Это происходило под видом финансирования проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». На самом деле создавать технологические цепочки и реализовывать производство на территории России никто не собирался.

Бориса Галкина арестовали в Москве в 2024 году. Ему вменяют растрату (часть 4 статьи 160 УК), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Также арестованы несколько других фигурантов. Некоторые бывшие топ-менеджеры «Роснано» объявлены в международный розыск. В июне суд в Москве заочно арестовал Удальцова и Тычинина по обвинению в особо крупном мошенничестве

Корпорацию «Роснано» долгое время возглавлял Анатолий Чубайс, который в 2010 году пообещал создать в России аналог Кремниевой долины, вспоминает Forbes. В том же году совместно с ирландской компанией Plastic Logic было создано российское предприятие «Пластик Лоджик». Оно должно было производить на предприятии в Зеленограде до 100 тыс. гибких дисплеев в год. В 2011-м был представлен «планшет Чубайса» — планшет или скорее электронная книга Plastic Logic, призванная заменить учебники в школах.

К 2013 году «Роснано» инвестировало в разработку электронной книги 7,1 млрд рублей, получив 43,84 % акций «Пластик Лоджик», а спустя ещё пару лет «Роснано» полностью выкупило «Пластик Лоджик». Правда, ещё в 2014 году Счётная палата провела аудит, в ходе которого выявила провал проекта: завод по производству пластиковых дисплеев так и не был построен, а необходимые технологии закуплены не было. На что Анатолий Чубайс лишь заявил, что венчурные проекты иногда проваливаются.

Сам Анатолий Чубайс в 2022 году уехал из России, а спустя два года «Роснано» инициировало процедуру банкротства «Пластик Лоджик». В 2025-м суд арестовал деньги и имущество Чубайса и других бывших топ-менеджеров компании на 5,6 млрд рублей.

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Теги: роснано, электронная книга, судебные разбирательства
роснано, электронная книга, судебные разбирательства
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