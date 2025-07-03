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Transcend выпустила свой самый быстрый SSD для ПК — MTE260S со скоростью до 14 000 Мбайт/с

Компания Transcend представила флагманский твердотельный NVMe-накопитель MTE260S стандарта PCIe 5.0. Новинка будет доступна в вариантах ёмкостью 1 и 2 Тбайт. Производитель заявляет скорость последовательного чтения до 14 000 Мбайт/с и последовательной записи до 11 000 Мбайт/с.

Источник изображения: Transcend

Источник изображения: Transcend

Компания не уточняет, какой контроллер используется в составе MTE260S, но отмечает, что он производится по 6-нм техпроцессу. Накопитель оснащён буфером памяти DDR4. Заявленная производительность в операциях случайного чтения и записи составляет до 1,4 млн и 1,1 млн IOPS соответственно. Ресурс модели объёмом 2 Тбайт — до 1400 TBW (терабайт перезаписанной информации).

Для охлаждения накопитель использует тонкую графеновую пластину, что делает его подходящим не только для ПК, но и для ноутбуков и игровых приставок.

На MTE260S предоставляется пятилетняя гарантия производителя. Следить за состоянием накопителя предлагается через фирменное приложение SSD Scope.

Стоимость накопителя MTE260S компания Transcend не сообщила.

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Теги: transcend, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
transcend, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
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