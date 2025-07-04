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Конец эпохи: Intel закрыла приложение Unison для синхронизации ПК и смартфонов

Intel прекращает поддержку приложения Unison, предназначенного для синхронизации ПК и смартфонов. Программа больше не будет обновляться и перестанет работать после 30 июня 2025 года, за исключением некоторых моделей Lenovo, о чём компания сообщила на официальной странице продукта. Dell также подтвердила, что после указанной даты приложение перестанет функционировать и станет недоступно для загрузки.

Источник изображения: Pawel Czerwinski / Unsplash

Источник изображения: Pawel Czerwinski / Unsplash

Решение о закрытии проекта связано с общей стратегией сокращения расходов, объясняет PCWorld. Ранее в этом году Intel уже анонсировала планы по сворачиванию Unison на фоне увольнений сотрудников и пересмотра производственных процессов. В настоящее время идёт оптимизация бизнеса, включающая, в том числе, корректировку производственных планов — в частности, новейший техпроцесс 18A будет использоваться только внутри компании.

Напомним, Unison появился как альтернатива другим решениям для синхронизации устройств, таким как Dell Mobile Connect. Intel позиционировала его не просто как приложение, а как инструмент для кросс-платформенного взаимодействия. Однако конкуренция с Microsoft, которая развивает собственный сервис Phone Link (ранее Your Phone), оказалась слишком серьёзной. Phone Link уже интегрирован в Windows и поддерживает управление звонками и сообщениями с iPhone, работая на любых ПК с Windows, а не только на устройствах с процессорами Intel.

Единственным исключением из правил станет крупнейший производитель ПК Lenovo: модели Aura Edition продолжат использовать Unison до конца года. Среди них — Lenovo Slim 7 14ILL10, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10, ThinkPad X1 Carbon Gen 13, Yoga 9 2-in-1 14ILL10 и другие.

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Теги: intel, unison, eol
intel, unison, eol
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