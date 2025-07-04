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Apple собиралась создать конкурента AWS и Azure, но облачный проект ACDC завис в воздухе

Apple изучала возможность запуска собственных облачных сервисов для разработчиков, чтобы составить конкуренцию крупнейшим игрокам на этом рынке и обеспечить себе новый источник дохода, выяснил ресурс The Information. Текущий статус проекта неизвестен.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Проекту присвоили название ACDC (Apple Chips in Data Centers), его концепция схожа с Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. Apple решила развить успех, которым обернулась её разработка собственных процессоров для мобильных устройств и ПК — они получили преимущество перед продукцией конкурентов, а чипы составили основу для запуска сервисов искусственного интеллекта в центрах обработки данных компании. В течение нескольких лет Apple рассматривала возможность расширить это направление до масштабов общедоступной платформы — недорогой и эффективной альтернативы конкурентам в области облачных технологий.

Процессоры Apple, по мнению руководства компании, способны предложить высокую производительность инференса (вывода) ИИ по более низкой цене. Задача становится всё более актуальной по мере роста спроса на эффективные и масштабные нагрузки ИИ. Компания стала использовать собственные процессоры в ЦОД, запустив платформу Private Cloud Compute, которая отвечает за серверную обработку запросов для службы Apple Intelligence; впоследствии к этой службе компания подключила направление Siri. Вскоре серверная обработка данных стала использоваться, чтобы повысить производительность функции поиска в приложениях «Фото» и Apple Music. Изучалась возможность открыть к этим ресурсам доступ для сторонних разработчиков — при реализации инициативы можно было не вмешиваться в схему работы корпоративного отдела продаж, а передать её отделу Developer Relations. На выходе получился бы аналог AWS или Azure.

Текущий статус проекта ACDC неизвестен, потому что отстаивавший эту идею топ-менеджер Майкл Эбботт (Michael Abbott) ушёл из компании в 2023 году, но известно, что идея ещё обсуждалась в первой половине 2024 года. Сейчас Apple из-за действий властей может лишиться привычных источников доходов, в том числе комиссий в App Store и средств по соглашению с Google. Поиск новых представляется актуальным, и запуск собственных облачных сервисов был бы логичным вариантом. А разработчики получили бы альтернативу платформам с дорогостоящими ИИ-ускорителями других производителей.

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Теги: apple, облако, сервис
apple, облако, сервис
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