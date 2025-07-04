Исследование: поиск информации в Google может подавлять креативность

Специалисты Университета Карнеги-Меллона (CMU) изучили влияние доступа в интернет на креативность человека. Оказалось, что возможность поиска информации в Google может как стимулировать, так и подавлять креативность.

Чтобы эффективно адаптироваться к происходящим изменениям, люди должны уметь выдвигать новые идеи и творчески подходить к решению проблем. Этот вид творчества ассоциируется с так называемым «эффектом фиксации», когда люди застревают на определённом образе мышления, т.е. зацикливаются из-за того, что сталкиваются с конкретными примерами или идеями.

«Мы надеемся, что изучение того, как человеческое мышление взаимодействует с используемыми технологиями, позволит нам найти способы извлечь максимум пользы из интернета, сводя к минимуму негативные последствия. Я думаю, что для решения некоторых из более масштабных и сложных задач на уровне общества, с которыми мы сталкиваемся, использование реального разнообразия и широкого спектра решений требует от групп разработки множества различных стратегий», — рассказал Марк Паттерсон (Mark Patterson), доктор философии и один из авторов исследования.

Исследователи изучили разные вопросы, в том числе связанные с тем, как доступ в интернет и использование поисковика Google влияют на индивидуальную и групповую креативность. Они хотели понять, помогает или препятствует доступ к информации в интернете для выдвижения креативных идей, особенно при коллективной работе. Были отобраны 244 студента университета в возрасте от 18 до 22 лет, которых случайным образом распределили в группы с доступом к Google и без доступа. Респондентов просили придумать новые варианты использования щита или зонтика, и у них было три минуты, чтобы перечислить как можно больше вариантов. Исследователи оценивали количество и качество ответов каждого человека (индивидуальная креативность), а также комбинированные ответы нескольких людей (групповая креативность).

С точки зрения индивидуальной эффективности результаты оказались неоднозначными. Когда Google выдавал много информации, как в случае с зонтиками, участники с доступом в интернет генерировали больше идей. Когда Google выдавал меньше информации, как в случае с щитами, было меньше идей, и доступ в интернет не давал никаких преимуществ. В группах люди с доступом в интернет постоянно генерировали более разнообразные и уникальные идеи, особенно по мере увеличения численности группы. При этом группы с доступом к Google часто придерживались одних и тех же идей, что приводило к избыточности и снижению разнообразия. Группы без доступа в интернет в основном разрабатывали идеи, исходящие от одного человека, что способствовало коллективному творчеству.

Для оценки качества генерируемых идей исследователи оценивали ответы участников по трём критериям: насколько полезной была идея (эффективность), насколько неожиданной была идея (новизна) и насколько креативной она была. В итоге было установлено, что группы без доступа в интернет превзошли или были наравне с теми, у кого был доступ к поисковику Google, в большинстве случаев. Преимущества отказа от использования Google были наиболее очевидны с точки зрения креативности и эффективности, но менее очевидны в плане новизны.

Несмотря на то, что исследование имеет определённые ограничения, его результаты могут иметь практическую ценность. Исследователи установили, что индивидуально люди могут извлекать пользу из возможности взаимодействия с интернет-поисковиком. В это же время группы, использующие одинаковые инструменты, часто дублируют идеи и теряют творческое разнообразие. Использование интернета во время мозгового штурма может приводить к конформизму и снижению инновационности, особенно в больших группах. Многие общественные проблемы требуют нового и нестандартного мышления, поэтому в случае, если все обратятся к одним и тем же онлайн-источникам, творческий результат может быть унифицирован, что может помешать решению масштабных проблем.

Исследователи не предлагают людям полностью отказаться от использования поисковых систем из-за опасения того, что они подавят креативность. По их словам, суть в том, что есть возможности для совершенствования и повышения эффективности. «Интернет не делает нас глупыми, но мы, возможно, используем его бесполезным образом», — подвел итог один из авторов исследования.