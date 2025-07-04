Китайская Envision устроила пожар в системе хранения энергии, чтобы доказать её устойчивость к распространению огня

Жуткие истории о масштабных пожарах в системах хранения энергии на литиевых аккумуляторах уходят в прошлое. Индустрия учла этот печальный опыт и предприняла меры для повышения устойчивости систем накопления энергии к огню. Для наглядности китайская компания Envision Energy даже не пожалела 5-МВт·ч шкаф с аккумуляторами, подпалив его в тесном соседстве с такими же. 49 часов яростного огня ничуть не повлияли на соседние блоки и пожар остался локальным.

Полномасштабный эксперимент по пожару в системе хранения энергии был проведён в присутствии наблюдателей из Канадской ассоциации стандартов (CSA) и инженеров противопожарной защиты из США (FPE). Демонстрация была организована в рамках канадского стандарта CSA C800. Опыт должен был наглядно показать безопасность использования батарейных систем накопления компании Envision.

Для эксперимента была собрана полностью функциональная батарея из четырёх шкафов ёмкостью 5 МВт·ч, расположенных с интервалом 5 см друг от друга. Батареи были заряжены на 100 %. Системы пожаротушения не применялись. Осуществлялось контролируемое горение. С одного из шкафов сняли теплоизоляцию и разогрели его за 6 часов до температуры 1297 °C, что привело к его возгоранию.

Пожар продолжался свыше 49 часов. Соседние три шкафа практически не пострадали от тепла. Температура их аккумуляторов оставалась на уровне 35–44 °C, что значительно ниже критических значений. Проверка после испытаний подтвердила отсутствие структурных деформаций или распространения тепла в системе, целостность уплотнений, а также то, что дым полностью улавливался и безопасно утилизировался.

Компания Envision объяснила этот успех многоуровневой архитектурой безопасности: интеграцией ячеек в блоки, ячейками повышенной безопасности от Envision Power, системами раннего предупреждения о начале роста нагрева и системами контроля пожара на уровне блоков. Испытание не только подтвердило устойчивость оборудования в экстремальных условиях, но и позволило количественно оценить риски, что открывает путь к страхованию и широким продажам.

Envision не одинока в «жестоком» обращении с аккумуляторными блоками и это радует — отрасль всерьёз озаботилась безопасностью систем хранения энергии коммунального масштаба. Несколько крупных игроков недавно опубликовали сравнительные данные испытаний на огнестойкость. Компания Sungrow провела испытания на огнестойкость батарейной системы с жидкостным охлаждением ёмкостью 20 МВт·ч. При этом четыре шкафа ёмкостью 5 МВт·ч были плотно расположены друг к другу, и распространения огня не наблюдалось.

Другая компания — Prevalon Energy — сообщила о завершении крупномасштабных испытаний на огнестойкость CSA TS‑800 ёмкостью 6 МВт·ч (с расположением панелей вплотную друг к другу), которые также показали высокую огнестойкость. Hithium, Canadian Solar и Fluence провели крупномасштабные испытания на огнестойкость, в ходе которых шкафы выдерживали температуру более 1000 °C в течение 48 часов без распространения огня.

Проведённые испытания на огнестойкость отражают растущую тенденцию к усилению контроля за безопасностью в секторе систем накопления энергии. Строгие протоколы, такие как CSA TS‑800/C800 и UL 9540A, всё чаще становятся обязательными условиями для выхода на рынок, оформления страховки и масштабного внедрения. Производители вкладывают миллионы не только в повышение технической надежности, но и в восстановление доверия к отрасли, ранее подмочившей свою репутацию на фоне резонансных пожаров.