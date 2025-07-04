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Британский стартап объявил о разработке революционного алгоритма сжатия данных

Британский стартап утверждает, что добился прорыва в задаче сжатия данных без потерь — алгоритм CompressionX, по словам создателей, помогает уменьшить занимаемое файлом дисковое пространство на величину до 65 %.

Источник изображения: compressionx.co.uk

Источник изображения: compressionx.co.uk

Технология CompressionX рекламируется как альтернатива лучшим средствам сжатия данных на рынке, как экологически дружественный и удобный для бизнеса инструмент. Он работает иначе по сравнению с традиционными средствами, потому что в его основе лежит «умный, адаптивный алгоритм», а не общая процедура сжатия — он более разумно анализирует структуру файлов. К 2030 году центры обработки данных, если верить прогнозам, могут стать источниками 8 % мировых углеродных выбросов, и задуматься об оптимизации следует уже сегодня.

Создатели технологии перечисляют несколько функций, призванных выделить CompressionX, в том числе архивирование в соответствии с требованиями европейского «Общего регламента по защите данных» (GDPR), поддержка шифрования XChaCha20, а также совместимость с форматами ZIP и 7Z. Разработчики указывают, что алгоритм может оказаться полезным для тех, кто пользуется популярными облачными хранилищами — он помогает экономить место и облегчает перемещение больших файлов.

Есть, впрочем, у CompressionX и недостаток. В бесплатном режиме доступны только основные функции алгоритма и сжатие до 35 Гбайт данных в месяц. Неограниченные возможности и доступ для бизнес-клиентов обойдутся в £3,99 ($5,43) в месяц на одного пользователя, причём плата вносится за год вперёд.

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Теги: архиватор, сжатие, алгоритм
архиватор, сжатие, алгоритм
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