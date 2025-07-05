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Arctic выпустила высокоэффективные вентиляторы P12 Pro и P14 Pro с подсветкой и без неё

Компания Arctic представила новую серию корпусных вентиляторов P Pro. В неё вошли модели P12 Pro размером 120 мм и P14 Pro размером 140 мм, в вариациях без подсветки и с подсветкой ARGB. Компания будет предлагать новинки как отдельно, так и в составе комплектов по три или пять вентиляторов.

Источник изображений: Arctic

Источник изображений: Arctic

Производитель на данный момент указывает характеристики только вентиляторов P12 Pro. Они обладают диапазоном скоростей от 600 до 3000 об/мин, создают воздушный поток 77 CFM, статическое давление 6,9 мм вод. ст. и обладают уровнем шума не выше 25 дБА. Вентиляторы оснащены гидродинамическими подшипниками и микроконтроллером SOTA. Он отвечает за снижение шума мотора, компенсирует колебания нагрузки и защищает от пусковых токов и обратной полярности. Расстояние между лопастями вентилятора и рамой оставляет 0,855 мм, что позволяет им создавать высокое статическое давление.

В настоящий момент на вентиляторы P12 Pro предлагается скидка в размере до 50 % от изначальной цены. Так, один вентилятор P12 Pro оценивается в €7,99 (оригинальная цена €16,49), комплект P12 Pro PST из пяти вентиляторов предлагается за €27,49 (оригинальная цена €39,49), а модель вентилятора P12 Pro A-RGB можно приобрести за €11,99 (оригинальная цена €19,99). На новинки предоставляется шестилетняя гарантия производителя.

В серию вентиляторов Arctic P Pro вошли следующие модели: P12 Pro, P12 Pro PST P12 Pro PST (комплект из пяти), P12 Pro PST (белый), P12 Pro PST CO, P12 Pro A-RGB, P12 Pro A-RGB (комплект из трёх), P12 Pro A-RGB (белый) P12 Pro A-RGB (белый, комплект из трёх), а также модели P14 Pro в тех же вариантах. Все они будут выпущены в течение ближайших недель.

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Теги: arctic, вентиляторы, охлаждение
arctic, вентиляторы, охлаждение
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