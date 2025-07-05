Третий межзвёздный объект в Солнечной системе оказался кометой

На сегодняшний день учёные точно определили, что обнаруженный на днях третий межзвёздный объект (3I/ATLAS), замеченный в Солнечной системе, это комета. У объекта чётко прослеживается ледяное ядро и слабый хвост из газа и пыли (кома), что вычёркивает его из категории астероидов. Дальнейшие наблюдения позволят узнать больше подробностей об этом межзвёздном госте, которые редко радуют учёных своим появлением.

Интересно, что объект 3I/ATLAS был засечён автоматическими телескопами ещё 14 июня. Но только 1 июля благодаря роботизированной обсерватории ATLAS в Чили удалось определить, что комета появилась из межзвёздного пространства. Тем самым комета была названа в честь системы ATLAS, а буква I в её наименовании указывает на межзвёздное происхождение объекта (interstellar). Цифра 3 в названии — это порядковый номер объекта, открытого в этой редкой категории.

Данные наблюдений показали, что комета 3I/ATLAS относится к слабоактивным. У неё лёгкое красноватое свечение, которое оказалось характерным также для двух других межзвёздных объектов — зародышу планеты астероиду Оумуамуа, открытому в 2017 году, и комете Борисова (2I/Борисов), которая была обнаружена в 2019 году.

Комета 3I/ATLAS движется по гиперболе, что означает очень пологую траекторию, которая не имеет гравитационной связи с Солнцем. Она как влетела в нашу систему когда-то давно, так и покинет её. Комета движется от центра нашей галактики из области созвездия Стрельца. Скорость объекта относительно Солнца составляет 61 км/с, что также указывает на появление кометы извне. Эта скорость выше третьей космической и никак не могла бы удержать комету внутри гравитационного колодца нашей звезды.

Точно размеры кометы 3I/ATLAS пока неизвестны. Проделанные до этого дня наблюдения позволяют предположить, что диаметр ледяного ядра достигает 20 км. Это сделало бы её смертельно опасной для человечества, если бы пути кометы и Земли пересеклись в одной точке пространства. Но в данном случае волноваться не стоит: при ближайшем приближении к Солнцу комета пролетит с другой стороны от него по отношению к Земле. Это сделает невозможным наблюдать за объектом с самого близкого расстояния, но такое пережить можно, в отличие от встречи лицом к лицу.

Комета 3I/ATLAS должна оставаться видимой для наземных телескопов до сентября 2025 года, после чего она пройдет слишком близко к Солнцу, чтобы её можно было наблюдать. Она вновь появится с другой стороны Солнца в начале декабря 2025 года, что позволит возобновить наблюдения.

Максимальное расстояние, на которое комета приблизится к нашей планете, составит около 1,8 а.е. (около 270 млн км). Комета 3I/ATLAS достигнет своей ближайшей точки относительно Солнца примерно 30 октября 2025 года и пройдёт рядом со звездой на расстоянии около 1,4 а.е. (210 млн км) — как раз внутри орбиты Марса.