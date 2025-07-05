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Самые короткие дни на Земле в этом году ожидаются летом

Сотрудники Международной службы вращения Земли и систем отсчёта (IERS) вычислили дни в этом году, когда Земля максимально ускорит своё вращение. В целом тенденция указывает на замедление скорости вращения нашей планеты, но иногда случаются события, которые вносят разлад в устоявшуюся систему. В данном случае виновной назначили Луну, чьё удаление от Земли заставит планету вращаться быстрее.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Хотя Земля совершает один полный оборот в среднем за 86 400 секунд, длительность вращения не является неизменной величиной и гуляет в пределах 1–2 мс каждый день. До 2020 года в среднем день на Земле мог быть короче на 1 мс. Но после 2020 года вероятность сокращения средней продолжительности дня на 1,5 мс значительно возросла, что означает ускорение вращения Земли.

Парадокс в том, что наша планета имеет историческую тенденцию замедлять вращение. У динозавров продолжительность дня была 23 часа. Ещё через 200 млн лет в сутках будет 25 часов, о чём некоторые давно мечтают. Более того, есть работы, которые связывают глобальное потепление с замедлением скорости вращения Земли, так что 25-часовые сутки могут настать раньше, если это послужит утешением.

Локально на ускорение или замедление скорости вращения Земли могут влиять геологические процессы в недрах, землетрясения и даже мегасооружения, меняющие ландшафт планеты. В частности, учёные подсчитали, что китайская гидроэлектростанция «Три ущелья» замедлила скорость вращения планеты на 0,06 мкс. Гравитационное воздействие Луны тоже оказывает своё влияние, и именно оно повлияет на ускорение планеты этим летом.

В частности, расчеты говорят, что продолжительность суток сократится примерно на 1,51 мс или даже чуть больше. Это произойдёт 9 и 22 июля, а также 5 августа. Ничего не планируйте на эти дни, всё равно не успеете. Впрочем, «отмазка» на этот случай уже есть и она железобетонная как стена плотины «Трёх ущелий» — просто дни станут короче. Это ускорение вращения планеты не будет рекордным — достижение зафиксировано 5 июля 2024 года, когда средняя продолжительность суток сократилась на 1,66 мс. Но фактические измерения в указанные дни вполне могут превзойти расчёты, установив новый рекорд.

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Теги: земля, человек, климат земли
земля, человек, климат земли
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