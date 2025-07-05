Xiaomi выпустила на глобальный рынок очки-наушники Smart Audio Glasses

Компания Xiaomi объявила о старте глобальных продаж умных очков Smart Audio Glasses с функцией беспроводных Bluetooth-наушников открытого типа. Оправа очков изготовлена из прочного пластика. Благодаря небольшому весу, составляющему всего 40 г, а также эргономичной конструкции дужек и регулируемым носовым упорам умные очки обеспечивают комфортное использование в течение длительного времени.

Вместо вкладышей в устройстве используются ультразвуковые динамики SLS0820 с поддержкой алгоритма формирования звуковой полости для передачи звука и подавления эха, благодаря чему обеспечиваются «насыщенные, глубокие басы» и «чистые высокие частоты», а также отсутствие утечки звука в окружающую среду, гарантируя конфиденциальность телефонного разговора. При этом пользователь слышит окружающие звуки.

В числе достоинств Xiaomi Smart Audio Glasses компания также указала большую продолжительность автономной работы устройства. В режиме ожидания умные очки могут проработать без подзарядки до 11 дней, при прослушивании аудио — до 10 часов. Для восполнения заряда встроенного аккумулятора используется магнитное зарядное устройство Pogo Pin, похожее на поставляемые с большинством моделей умных часов.

Для управления воспроизведением треков используется сенсорная панель на одной из дужек оправы, касанием которой можно также отвечать на звонки, поступающие на подключённый смартфон. Благодаря встроенным датчикам воспроизведение музыки автоматически приостанавливается, когда пользователь снимает очки.

По защите от влаги и пыли умные очки соответствуют стандарту IP54, что позволяет их носить при любой погоде.

Стоимость Xiaomi Smart Audio Glasses составляет $86,54.