Космические похороны пошли не по плану: стартап TEC потерял прах 166 человек в Тихом океане

23 июня немецкий стартап The Exploration Company (TEC) запустил в космос капсулу Nyx в рамках миссии под названием Mission Possible («Миссия выполнима»). На борту находился необычный груз — прах 166 человек, отправленный в космос компанией Celestis, специализирующейся на космических похоронах, а также образцы семян некоторых растений.

Поначалу миссия проходила успешно: капсула совершила два витка вокруг Земли, но при возвращении произошёл сбой. Как заявил сооснователь и глава Celestis Чарльз Чафер (Charles Chafer), аппарат был потерян вскоре после входа в атмосферу. По предварительным данным, капсула упала в Тихий океан, и её содержимое оказалось в воде. Причины инцидента пока выясняются, но восстановить капсулу или вернуть её груз уже не удастся, сообщает New York Post.

В компании TEC прокомментировали ситуацию следующим образом: запуск прошёл штатно, капсула стабилизировалась после отделения от ракеты, успешно вошла в атмосферу и даже восстановила связь после «чёрного окна». Однако за несколько минут до приводнения контакт с ней прервался. Поиски обломков в океане не увенчались успехом. Компания принесла извинения клиентам, доверившим ей свои грузы.

Чафер лично выразил сожаление в связи с неудачей и поблагодарил семьи за доверие. Он отметил, что, несмотря на успешные этапы — запуск, выход на орбиту и контролируемое возвращение, — это была первая миссия Celestis с запланированным возвращением. Помимо праха, на борту капсулы находились семена и образцы каннабиса (в России запрещённого), предоставленные проектом Martian Grow, который ставит своей целью популяризацию науки и в перспективе — выращивание этого растения на Марсе.

Для TEC это был лишь второй запуск космической капсулы. Компания признала, что инновации сопряжены с рисками, но намерена проанализировать произошедшее и как можно скорее повторить попытку. Тем временем Celestis поддерживает связь с семьями, предлагая помощь и обсуждая возможные варианты компенсации. Чафер выразил надежду, что родственники смогут найти утешение в том, что их близкие стали частью исторического полёта, побывали в космосе и теперь покоятся в водах Тихого океана — подобно традиционному морскому погребению.