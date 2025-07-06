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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 показался во всей красе на видео до анонса

Новый смартфон-раскладушка от Samsung с точки зрения внешнего облика оказался более интересным, чем ожидалось. Недавно в интернете появилось видео, раскрывающее дизайн аппарата Galaxy Z Flip 7, включая более крупный внешний дисплей и более тонкий корпус, чем у модели предыдущего поколения.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

В опубликованном ролике демонстрируется смартфон в корпусе чёрного цвета. По сравнению с прошлогодним Galaxy Z Flip 6 новинка выполнена в более тонком корпусе. В разложенном состоянии на экране устройства практически не видна складка в месте сгиба. Это, вероятно, указывает на то, что в видео показан совершенно новый смартфон. Упаковку устройства также можно увидеть в кадре.

Несмотря на то что автор видео вскоре удалил его из соцсети X, ролик успел широко распространиться. Благодаря этому можно рассмотреть внешний дисплей смартфона. На экране заметна новая панель виджетов, которая, благодаря увеличенному размеру дисплея, одновременно отображает четыре элемента. К сожалению, более подробная информация о Galaxy Z Flip 7 пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что Galaxy Z Flip 7 будет поставляться в версиях с накопителем на 256 и 512 Гбайт. В бенчмарке Geekbench также была протестирована версия смартфона с 12 Гбайт оперативной памяти. Официальная презентация Galaxy Z Flip 7, а также Galaxy Z Fold 7 и других новинок компании состоится в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое пройдёт в Нью-Йорке 9 июля.

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Теги: galaxy z flip 7, samsung, смартфон
galaxy z flip 7, samsung, смартфон
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