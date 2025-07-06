Анонсирован HellHeart Breaker — гибрид роглайт-экшена и симулятора свиданий

Разработчики из BattleBrew Productions анонсировали HellHeart Breaker — гибрид роглайт-экшена и симулятора свиданий. По случаю анонса был представлен дебютный трейлер с демонстрацией игрового процесса.

HellHeart Breaker предложит геймерам исследовать Подземный мир, постепенно пробираясь к его верхним уровням. Взаимодействие с врагами осуществляется по двум сценариям: либо игрок сражается с ними, либо... встречается.

HellHeart Breaker

Девушки-монстры в HellHeart Breaker, с которыми протагонист решит познакомиться поближе, будут наделять его уникальными способностями. Если найти с потенциальным объектом интереса общий язык не удастся, она превратится в могущественного босса.

На странице в Steam указано, что в грядущем роглайт-экшене будет представлено 35 видов оружия, семь кланов, девять концовок, система персонализации одежды, рыбалка и многое другое. HellHeart Breaker выйдет на ПК (Steam) в первом квартале 2027 года. Поддержка русского языка пока не подтверждена.