Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A60E: проба пера

Китайский бренд SAMA был создан в далёком 2003 году, и до сих пор продукция под этой маркой поставлялась преимущественно на внутренний китайский рынок. На майской выставке Computex 2025 компания представила весь спектр выпускаемой продукции, куда входят системы воздушного и жидкостного охлаждения, корпуса и блоки питания. Судя по всему, весь модельный ряд SAMA намерена представить и на российском рынке уже в ближайшее время, а первой ласточкой, попавшей к нам на обзор и тестирование, является процессорный кулер SAMA A60E. Это двухбашенная модель на шести тепловых трубках, выполненная по всем канонам разработки CPU-кулеров и, похоже, способная составить достойную конкуренцию на весьма насыщенном российском рынке. Посмотрим, что за «зверь»?

⇡#Спецификации и стоимость

Наименование технических характеристик SAMA A60E Размеры кулера (В × Ш × Т),

вентилятора, мм 156,5 × 142,5 × 131 (120 × 120 × 26, 2 шт.) Полная масса, г 1154 (808 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,7002 Материал радиатора и конструкция Двухбашенная конструкция из алюминиевых пластин на 6 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, проходящих сквозь медное никелированное основание Количество пластин радиатора, шт. 106 (53 × 2) Толщина пластин радиатора, мм 0,4 Межрёберное расстояние, мм 1,8 Расчётная площадь радиатора, см2 10 633 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора SAMA 120 мм Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 112,5 / 41,5 Масса одного вентилятора, г 172 Скорость вращения вентилятора, об/мин 800–2200 (±10%) Воздушный поток, CFM 78,0 (макс.) Уровень шума, дБА 29,0 (макс.) Статическое давление, мм H 2 O 2,7 (макс.) Количество и тип подшипников вентилятора 1, гидродинамический Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет н/д Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В 12 / 2,7 Сила тока вентилятора, А 0,35 Заявленное/измеренное энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости, Вт 1,80 / 1,72 Длина кабеля вентилятора, мм 45 (+400) Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами AMD Socket AM5/AM4

Intel LGA1851/1700/1200/115x Максимальный уровень TDP процессора, Вт 265 Дополнительно (особенности) Возможность установки третьего вентилятора (скоб в комплекте нет), термопаста SAMA Freezee в шприце Гарантийный срок, лет 3 Ожидаемая розничная стоимость, ₽ 3 000

⇡#Коробки и комплект поставки

Коробка, в которой поставляется SAMA A60E, напоминает упаковку кулеров Thermalright – такая же скромная и непритязательная, но информативная. На коричневом картоне с лицевой стороны изображён кулер, а на противоположной стороне приведена таблица с его техническими характеристиками.

Внутри картона защиту устройству обеспечивают мягкие вставки из вспененного полиэтилена, картонная прокладка и пакеты.

Сверху размещена плоская коробочка, где находятся аксессуары. В их числе усилительная пластина для Intel, две пары стальных направляющих, инструкция, набор винтов и гаек, а также наклейка на статор вентилятора.

Есть в комплекте и термопаста – в отдельном шприце с надписью «Freezee». В виде отдельного продукта на сайте SAMA этот термоинтерфейс не представлен, и какой-либо дополнительной информации о нём найти не удалось.

Система охлаждения SAMA A60E выпускается в Китае и обеспечивается трёхлетней гарантией. Что касается стоимости, то в России она ожидается на уровне трёх тысяч рублей. Для двухбашенного кулера это довольно привлекательная цена, если, конечно, он того реально стоит. Как показывает практика, бывают в этом классе и провалы.

⇡#Конструкция радиатора и вентилятор

SAMA A60E представляет собой двухбашенный кулер, выполненный под типоразмер 120-мм вентиляторов. Эдакая сравнительно компактная, но многообещающая модель, как, например, PentaWave Z06D SRB, которую мы не так давно тестировали. Что касается дизайна, то A60E выделяется стильными накладками с хромированной фаской, пусть и выполнены они из пластика.

Плюсом к накладкам интересно выглядят никелированные трубки и торцы пластин переменной высоты.

Габариты кулера стандартны для процессорных систем охлаждения данного класса: высота – 156,5 мм, ширина – 131 мм, а глубина – 142,5 мм. Масса SAMA A60E равна 1154 граммам, а если взвесить только радиатор без вентиляторов и их креплений, то получается 808 граммов. В результате коэффициент полезной массы новинки равен 0,7002 единицы, что позволяет кулеру закрепиться на диаграмме между такими моделями, как ID-Cooling Frozn A620 Pro SE и PCCooler RZ620.

Конструкция до банального стандартна: две секции радиатора на шести тепловых трубках, и на каждой секции установлен 120-мм вентилятор. При этом радиатор и кулер в целом полностью симметричны, то есть нет смещения вперёд от модулей памяти или вправо от видеокарты.

Боковые торцы радиатора преимущественно закрыты загнутыми вниз концами рёбер, остались только узкие прорези под зацепы скоб вентиляторов. Таким образом, весь воздушный поток будет сконцентрирован внутри радиатора, на рёбрах и трубках.

Сверху на каждой секции установлено по декоративной панели (похоже, они приклеены), а снизу на основании плёночная защита контактной поверхности.

Расстояние между секциями радиатора равно 28 мм. Самые внимательные читатели могут заметить, что секции у нашего экземпляра SAMA A60E слегка изогнуты — представители компании заверили нас, что это последствия транспортировки тестового семпла, а у серийных и поставляемых по стандартным каналам кулеров такой особенности нет.

Так бывает у двухбашенных кулеров, ничего критичного, но небольшой осадочек остался.

Радиатор у SAMA A60E оптимизированный, но слегка. Торцы пластин на входе воздушного потока выполнены в виде двух тупых пирамидок, что вряд ли как-то будет влиять на снижение сопротивления воздушному потоку вентиляторов.

В нижней части каждой секции размещён пакет из пяти узких рёбер – для совместимости с высокими модулями оперативной памяти.

В каждой секции радиатора по 53 алюминиевые пластины толщиной около 0,4 мм, напрессованные на тепловые трубки с межрёберным расстоянием 1,8 мм.

Расчётная площадь радиатора составляет 10633 см2 – пусть и не рекордное, но очень приличное значение для радиатора, выполненного под 120-мм вентиляторы. Заявленный в характеристиках уровень TDP процессора, с которым SAMA A60E должен справиться, составляет впечатляющие для «воздуха» 265 ватт.

В радиаторе шесть медных тепловых трубок диаметром шесть миллиметров. Трубки никелированы, но, к сожалению, контактируют с пластинами посредством простой опрессовки.

А вот в основании SAMA A60E трубки лежат в желобках и пропаяны, хотя и не без огрехов, что хорошо видно на следующем фото.

Размеры контактной поверхности основания равны 40 × 36 мм. Качество его обработки высокое – видимые глазу следы шлифовки тактильно совершенно не ощущаются.

Как это довольно часто бывает, основание чуть-чуть выпуклое, но даже на немного выпуклом же теплораспределителе тестового процессора LGA1700 нам удалось получить полноценный отпечаток с характерным упором на центральную часть.

Радиатор SAMA A60E охлаждается двумя 120-мм вентиляторами с закольцованными девятилопастными крыльчатками диаметром 112,5 мм.

Причём здесь зазор между кольцом крыльчатки и рамкой составляет не более 1 мм, значит, крыльчатка должна быть идеально сбалансирована.

Такая крыльчатка, по мнению разработчиков, позволяет добиться более сфокусированного воздушного потока и уменьшения турбулентности, за счёт чего повышается эффективность кулера.

Правда, в случае с SAMA A60E оба эти утверждения вызывают у нас определённые сомнения.

Сфокусированный воздушный поток? Зачем он здесь, если весь воздух от вентиляторов и так попадает в радиатор, где закрытыми боковинами создаётся тоннель для его прохождения? То есть в данном случае фокусировка воздушного потока попросту не актуальна. Дальше – снижение турбулентности потока? Так в радиаторах процессорных кулеров турбулентность как раз и помогает лучше снимать тепло с рёбер, для чего некоторые производители специально делают их перфорированными. То есть тоже довольно спорная особенность вентилятора. А вот что мы точно знаем, так это то, что закольцованные крыльчатки развивают меньшее статическое давление, а это как раз вредно для двухбашенных радиаторов, в особенности в тихих режимах.

Характеристики вентилятора следующие: скорость регулируется ШИМ-методом в диапазоне от 800 до 2200 об/мин, максимальный воздушный поток достигает 78 CFM, статическое давление – 2,7 мм H 2 O, а уровень шума заявлен на отметке 29 дБА. Срок службы гидродинамического подшипника вентилятора в характеристиках не указан.

Есть расхождения в электрических характеристиках: на статоре диаметром 41,5 мм приведено значение силы тока 0,35 А (4,2 Вт), а в описании на сайте и на коробке – 0,15 А (1,8 Вт). Судя по нашим измерениям, второе значение ближе к истине, поскольку максимальное потребление вентилятора оказалось равно 1,72 Вт.

В рамках вентиляторов встроены резиновые уголки, призванные гасить вибрации и снижать за счёт этого уровень шума.

Фиксируются вентиляторы на секциях стандартным способом – проволочными скобами. Здесь они в меру тугие и надёжно удерживают каждый вентилятор.

В теории на SAMA A60E можно установить и третий вентилятор, но дополнительной пары скоб в комплекте нет. Оба вентилятора соединяются последовательно друг с другом и затем подключаются одним кабелем к 4-pin разъёму на материнской плате. Длина этого кабеля равна 400 мм. Подсветки в вентиляторах нет.

⇡#Поддерживаемые платформы и процедура установки

SAMA A60E можно установить как на современные платформы AMD Socket AM5/AM4 и Intel LGA1700/1851, так и на старенькие Intel LGA1200/115x. Инструкция по установке нашлась в комплекте поставки, а вот её электронной версии на сайте по каким-то причинам нет.

На плату с LGA1700 кулер устанавливается с помощью втулок с двусторонней резьбой.

Одним концом они вворачиваются в металлическую усилительную пластину сквозь плату, а на другой монтируется пара стальных направляющих, фиксируемых гайками с накатанной головкой.

Затем на процессор устанавливается радиатор без вентиляторов с предварительно нанесённой на него термопастой, который равномерно притягивается подпружиненными винтами.

Всё очень просто, быстро и удобно. Усилие прижима кулера к процессору высокое.

Расстояние от материнской платы до нижнего ребра радиатора равно 45 мм, а до нижнего края вентилятора – 38-39 мм, но если модули оперативной памяти у вас высокие, то внешний вентилятор можно повесить выше. В нашем случае этого не понадобилось.

На материнской плате SAMA A60E выглядит аккуратно и даже в какой-то степени компактно. Не мешает ни установке ближайшего SSD в M.2-порт, ни видеокарте в первом слоте PCIe.

Высота установленного на процессор кулера не превышает 162 мм, следовательно, широкие корпуса системных блоков SAMA A60E не потребуются.

Внутри корпуса кулер выглядит… как обычный двухбашенный кулер. Ничего особо выделяющегося и яркого, тем более без подсветки (это не критика).

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности SAMA A60E и его соперника было проведено в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 52, частота – 5,2 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 42, частота – 4,2 ГГц, напряжение Vcore – 1,080 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 230 ватт в пике нагрузки (реальный немного ниже). Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях VDD/VDDQ 1,305/1,295 В, а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,055 В. Частота кольцевой шины (ring) была установлена на отметке 4,6 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.4652). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.29-5780 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 27,2–28,1 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для оценки эффективности охлаждения SAMA A60E мы включили в тестирование сразу три кулера такой же двухбашенной конструкции, являющиеся прямыми конкурентами новинки. Первый называется ID-Cooling Frozn A620 Black (4070 ₽), и его мы уже тестировали в прошлом году.

Второй выпущен компанией DeepCool и ранее не попадал к нам на тесты – DeepCool AG620 (4330 ₽).

Наконец, третий, являющийся одним из нынешних лидеров воздушного охлаждения, – PentaWave Z06D SRB (4080 ₽).

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

⇡#Результаты тестов и аналитика

SAMA A60E оказался эффективнее и ID-Cooling Frozn A620 Black, и DeepCool AG620 во всём скоростном диапазоне их штатных вентиляторов. Разница, конечно, совсем небольшая – в пределах 1-2 градусов Цельсия, тем не менее фиксируем первенство героя сегодняшнего обзора. Что касается сравнения с суперкулером, то на своих максимальных 2040 об/мин SAMA A60E уступает PentaWave Z06D SRB с его максимальными 1780 об/мин (но с практически таким же уровнем шума) всего 1,7 градуса Цельсия, что очень неплохо для кулера с простым опрессованным радиатором. А вот дальше разрыв начинает увеличиваться, хотя и не на много. В среднем A60E отстаёт от лидера на 2,7–4,4 градуса Цельсия при сопоставимом уровне шума, но всё же не справился с охлаждением процессора на скорости вентиляторов 800 об/мин.

Далее проверим все кулеры на частоте производительных ядер процессора 5,3 ГГц при повышении напряжения до 1,110 В.

Одновременно мы повысили частоту кольцевой шины (ring) с 4,6 до 4,7 ГГц, что также влияет на тепловыделение, которое в среднем в данном режиме составляет 245 ватт. Это уже весьма серьёзная нагрузка для воздушных систем охлаждения, поэтому троица кулеров с опрессованными радиаторами справляется с ней при скорости штатных вентиляторов не ниже 1000/1100 об/мин.

И в этом режиме тестирования SAMA A60E чуть-чуть эффективнее своих соперников из ID-Cooling и DeepCool. Отставание от лидера здесь составляет 2,3-4,6 градуса Цельсия. При этом нельзя не отметить, что пропаянный радиатор PentaWave Z06D SRB чуть большей площади и вентиляторы с более высоким статическим давлением обеспечивают процессору стабильность на 1000, 900 и 800 об/мин, тогда как SAMA A60E это уже не удаётся сделать.

Наконец, последний стресс-тест процессора при повышении частоты P-ядер до 5,4 ГГц, E-ядер до 4,3 ГГц и ring до 4,8 ГГц.

Теперь по данным HWiNFO64 процессор выделяет свыше 265 ватт тепловой энергии (как раз паспортный предел для SAMA A60E), но новинка не подвела и на максимальных оборотах своих вентиляторов справилась с охлаждением процессора при пиковой температуре наиболее горячего ядра 89 градусов Цельсия. Результаты мы приводим в виде скриншотов с полными данными мониторинга только для SAMA A60E и PentaWave Z06D SRB.

При этом PentaWave Z06D SRB по-прежнему на 2-3 градуса Цельсия остаётся эффективнее соперника.

По уровню шума SAMA A60E фактически оказался самым тихим кулером тестирования – кривая уровня шума пары его вентиляторов проходит ниже трёх других кривых на графике. Вентиляторы SAMA остаются комфортными до скорости 1170-1180 об/мин, а тихими их можно назвать до 1050-1060 об/мин. Это сравнительно-высокие показатели, которые большинству других кулеров не под силу. По субъективной оценке, «на слух» вентиляторы SAMA также не вызывают нареканий, подшипники и электродвигатели работают бесшумно во всём скоростном диапазоне, треска, вибраций и других призвуков не выявлено. Как будет в процессе продолжительной эксплуатации через год или два, покажет время. Сейчас же вентиляторы на A60E по уровню шума выглядят весьма убедительно.

Новый двухбашенный кулер SAMA A60E продемонстрировал сегодня, что для высокой эффективности охлаждения пайка пластин к трубкам не всегда обязательна. Мы не собираемся вводить вас в заблуждение или даже лукавить – по эффективности лидером A60E с опрессованным радиатором не стал, да его никто так и не позиционировал. Однако, как показало наше тестирование, при массивном радиаторе большой площади, шести тепловых трубках с пайкой к основанию и близкой к ровной контактной поверхности этого самого основания можно добиться весьма высокой эффективности охлаждения на самых горячих процессорах. Кроме этого, A60E оснащён тихими вентиляторами, простым и надёжным креплением, совместим с высокими модулями оперативной памяти и не требует широких корпусов системных блоков. В пределах его стоимости (около трёх тысяч рублей) конкурентов у SAMA A60E на российском рынке уже сейчас предостаточно: Xastra AX620 Basic, ID-Cooling Frozn A620 Pro SE, PentaWave Z06D LE SRB или Thermalright Peerless Assassin 120 SE, да и доплата до уровня суперкулера совсем не велика. Но можем сказать, что SAMA A60E определённо заслуживает того, чтобы входить в число перечисленных кулеров при выборе охлаждения для процессора.