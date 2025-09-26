Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого

Весной этого года мы тестировали новый двухбашенный кулер Frozn A620 GDL компании ID-Cooling, продукция которой стала завсегдатаем нашей тестовой лаборатории. Как оказалось, у этой модели есть младший брат – однобашенный Frozn A410 GDL, оформленный в том же стиле с позолотой и получивший два вентилятора вместо одного, как у стандартной версии. Однако самое интересное, что за эти украшательства и дополнительный вентилятор в компании не стали просить слишком много, стоимость GDL-версии по-прежнему весьма демократична, что даёт ей шансы на рыночный успех. Впрочем, Frozn A410 GDL нас с вами интересует не столько стилем (хотя и его оценим), сколько эффективностью охлаждения и уровнем шума.

⇡# Спецификации и стоимость

Наименование технических характеристик ID-Cooling Frozn A410 GDL Размеры кулера (В × Ш × Т),

вентилятора, мм 153 × 122 × 105

(120 × 120 × 28, 2 шт.) Полная масса, г 940 (547 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,5819 Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин на 4 медных тепловых трубках диаметром 6 мм, являющихся частью основания (технология прямого контакта) Количество пластин радиатора, шт. 53 Толщина пластин радиатора, мм 0,35-0,40 Межрёберное расстояние, мм 1,8 Расчётная площадь радиатора, см2 5988 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора ID-Cooling AF-127-GDL

(ID12027M12F) Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 108 / 42 Масса одного вентилятора, г 194 Скорость вращения вентилятора, об/мин 500–2000 (±10%) Воздушный поток, CFM 78,0 (макс.) Уровень шума, дБА 29,9 (макс.) Статическое давление, мм H 2 O 2,68 (макс.) Количество и тип подшипников вентилятора 1, гидродинамический Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет н/д Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В 12 / 2,7 Сила тока вентилятора, А 0,25 Заявленное/измеренное энергопотребление одного вентилятора на максимальной скорости, Вт 3,0 / 2,8 Длина кабеля вентилятора, мм 300 (+300) Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами AMD Socket AM5/AM4

Intel LGA1851/1700/1200/115x Максимальный уровень TDP процессора, Вт 230 Дополнительно (особенности) Термопаста ID-Cooling Frost X25 (10,5 Вт/(м·К)) в отдельном 2-г шприце Гарантийный срок, лет 2 Розничная стоимость, ₽ 2299

⇡#Коробка и комплект поставки

Картонная коробка, в которой поставляется кулер, оформлена в той же стилистике, что и у двухбашенной версии: чёрный цвет с золотистой окантовкой и такими же надписями. На лицевой стороне размещено фото кулера с указанием названия модели, а на обратной – технические характеристики на шести языках, включая русский.

Комплектующие запечатаны в отдельную коробку. В их числе металлическая усилительная пластина, две пары стальных направляющих, комплект втулок и гаек, четыре проволочных скобы для вентиляторов, инструкция по установке и Y-кабель для вентиляторов.

Примечательно, что в комплект с кулером входит термопаста Frost X25 с теплопроводностью 10,5 Вт/(м·К), в то время как двухбашенная модель Frozn A620 GDL комплектуется более эффективной термопастой Frost X35 с заявленной теплопроводностью 14,2 Вт/ (м · К). Учитывая низкую стоимость ещё более эффективной Frost X45, ID-Cooling вполне может начать комплектовать все свои системы охлаждения этим термоинтерфейсом.

Frozn A410 GDL производится в Китае, как, впрочем, и вся остальная продукция компании ID-Cooling. В России данная модель продаётся всего за 2 299 рублей. Для башенного кулера с двумя вентиляторами это весьма недорого. Гарантийный срок – 24 месяца.

⇡#Конструкция радиатора и вентилятор

От обычного Frozn A410 новый A410 GDL отличается полностью чёрным радиатором с пластиковой крышкой, на которой наклеена глянцевая плёнка с золотистыми полосками. С ней гармонирует пара вентиляторов, в рамках которых и их окружностях также проходят по две золотистых полоски.

У кого-то наверняка может возникнуть ощущение «цыганщины», что мы отмечали и в прошлый раз, но при реальном осмотре кулера таких мыслей не появляется. Кроме этого, Frozn A410 GDL выполнен весьма качественно и производит впечатление более дорогого продукта, чем есть на самом деле.

Высота кулера равна 153 мм, ширина, с учётом проволочных скоб вентиляторов, – 122 мм, а толщина – 105 мм. Иными словами, это ещё и весьма компактная модель, не требующая вместительных корпусов системных блоков. А вот масса системы охлаждения составляет 940 граммов с 547-граммовым радиатором, и поскольку вентиляторов тут два (далеко не самых лёгких), то коэффициент полезной массы у Frozn A410 GDL самый низкий среди протестированных нами однобашенных моделей – 0,5819 единицы.

Конструкция у ID-Cooling Frozn A410 GDL простейшая и ничем не отличается от конструкции базовой версии A410: вертикальный башенный радиатор на тепловых трубках и пара вентиляторов, установленных на него по схеме «вдув-выдув». Пожалуй, единственная особенность радиатора – это его смещение чуть вперёд на трубках по ходу движения воздушного потока.

Так в ID-Cooling слегка отодвигают своё чёрное золотце от слотов оперативной памяти для размещения в них модулей с высокими радиаторами. Например, вот такими.

Радиатор состоит из 53 алюминиевых пластин толщиной 0,35-0,40 мм, напрессованных на тепловых трубках с межрёберным расстоянием не более 1,8 мм.

Расчётная площадь радиатора составляет 5988 см2 – стандартное значение для однобашенных моделей. Отличий от обычного Frozn A410 в этом плане нет.

Сверху на радиаторе установлена пластиковая крышка, позволяющая идентифицировать серию кулера, а основание защищено бумажной наклейкой с предупреждением об обязательном её удалении перед установкой.

Торцы пластин радиатора слегка оптимизированы для снижения сопротивления воздушному потоку вентиляторов.

Наверное, в случае с двухвентиляторным Frozn A410 GDL эти оптимизации не имеют особого значения, но мы не можем не отметить, что на заре своего появления в ID-Cooling подходили к этому более основательно.

В конструкции кулера используются четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, пронизывающие радиатор со смещением относительно друг друга для более равномерного распределения тепла по рёбрам. Метод контакта трубок с рёбрами – опрессовка.

Отметим, что в серии кулеров GDL используются особые антигравитационные тепловые трубки с точным дозированием порошкового наполнителя на стенках, что позволяет повысить скорость теплообмена и эффективность кулера. В обычном Frozn A410 такие тепловые трубки не используются, судя по его описанию на сайте компании.

Основание кулера выполнено по технологии прямого контакта. Причём в этом плане в ID-Cooling почему-то совсем не эволюционируют, используя алюминиевые проставки между трубками, тогда как конкуренты уже избавились от них.

Качество обработки основания также оставляет желать лучшего – следы от фрезы не только видны невооружённым глазом, но и ощущаются тактильно. А вот к его ровности никаких претензий, поскольку даже слегка выпуклый теплораспределитель LGA1700-процессора не помешал нам получить полноценные отпечатки.

Вентиляторы в ID-Cooling Frozn A410 GDL используются такие же, как и в двухбашенной версии, – AF-127-GDL (ID12027M12F) с семилопастной крыльчаткой диаметром 108 мм. Уменьшение диаметра крыльчатки не могло не сказаться на характеристиках вентилятора, но сделано это в угоду стилю (с золотистой окантовкой по окружности рамки).

Напомним, что скорость вращения вентиляторов регулируется широтно-импульсной модуляцией в диапазоне от 500 до 2000 об/мин при максимальном воздушном потоке 78 CFM, статическом давлении 2,68 мм H 2 O и уровне шума 29,9 дБА.

На статоре диаметром 42 мм имеется бумажная наклейка с указанием модели вентилятора, электрических характеристик и типа подшипника (гидродинамический, но без указания нормативного срока службы).

Электродвигатель потребляет менее 3 ватт и может стартовать уже при напряжении 2,7 В. Работает он бесшумно.

В уголках рамок вентиляторов вклеены массивные накладки-демпферы из плотной резины, предназначенные для уменьшения вибраций и снижения уровня шума.

Фиксация вентиляторов на радиаторе реализована проволочными скобами. Они довольно тугие, но зато надёжно удерживают каждую «вертушку» на своём месте.

Оба 300-мм кабеля вентиляторов соединяются в комплектный Y-кабель такой же длины, что позволяет синхронизировать скорость вентиляторов подключением их к одному 4-pin разъёму на материнской плате.

⇡#Поддерживаемые платформы и процедура установки

ID-Cooling Frozn A410 GDL совместим с любой актуальной платформой (включая LGA1851), но инструкция по установке доступна только в бумажном виде из коробки. Электронные версии ID-Cooling у себя на сайте по каким-то причинам упорно не размещает. Схемы установки на каждую из платформ приведены ниже, никаких сложностей монтаж не вызывает.

Как видно, дополнительно описывать здесь в общем-то и нечего, но мы традиционно отметим необходимость равномерного затягивания прижимных винтов с пружинами.

Как вы наверняка помните, радиатор кулера смещён немного вперёд, поэтому даже его низко висящие вентиляторы не создадут помех высоким модулям оперативной памяти в ближайшем к процессорному сокету слоте.

На материнской плате ID-Cooling Frozn A410 GDL выглядит аккуратно и элегантно, но всё же лучше подобрать к нему материнскую плату, оформленную в соответствующем стиле (хотя обычно делают наоборот).

Высота установленного на плату кулера не превышает отметку 156 мм, поэтому он войдёт в большинство стандартных ATX-корпусов системных блоков.

Как уже видно на фото, мы протестировали ID-Cooling Frozn A410 GDL не только со штатными вентиляторами, но и с парой очень мощных ID-Cooling Boreas 120 c алюминиевой рамкой и крыльчаткой диаметром 116 мм, с которыми кулер выглядит более агрессивно и многообещающе.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Сравнение эффективности ID-Cooling Frozn A410 GDL и его соперника было проведено в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель производительных ядер – 52, частота – 5,2 ГГц, множитель энергоэффективных ядер – 42, частота – 4,2 ГГц, напряжение Vcore – 1,075 В. В BIOS материнской платы MSI был выставлен третий уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 230 ватт в пике нагрузки (реальный немного ниже). Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,933 ГГц при напряжениях VDD/VDDQ 1,305/1,295 В, а её основные тайминги фиксировались в значениях 34-42-42-54 CR2 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Напряжение VCCSA фиксировалось на уровне 1,055 В. Частота кольцевой шины (ring) была установлена на отметке 4,6 ГГц.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro версии 24H2 (26100.3194). Программное обеспечение, использованное для теста:

Cinebench R23 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Test Throttling, два последовательных цикла примерно по 10 минут);

HWiNFO64 8.21-5655 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана мониторинга во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Cinebench R23. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 10 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из восьми производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех производительных ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 23,9–25,1 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в помещении являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Для сравнения эффективности ID-Cooling Frozn A410 GDL мы включили в тестирование башенный кулер среднего класса: ID-Cooling SE-224-XTS.

Добавим, что скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 100 или 200 об/мин с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

Удивительно, но ID-Cooling Frozn A410 GDL выигрывает у ID-Cooling SE-224-XTS исключительно на максимальной скорости двух своих штатных вентиляторов, а на скоростях, сопоставимых со скоростью одного вентилятора SE-224-XTS, разница между этими кулерами не превышает одного градуса Цельсия. И это, конечно же, слабый результат для Frozn A410 GDL.

Почему это происходит? Из-за слабых вентиляторов AF-127-GDL c уменьшенной в угоду стилю крыльчаткой из семи лопастей, поскольку при установке на радиатор пары мощных Boreas 120 эффективность такого кулера возрастает на величину от 2-3 градусов Цельсия на высоких оборотах до 6 градусов Цельсия на 900 об/мин. Также весьма показательно, что со штатными вентиляторами на 800 об/мин Frozn A410 GDL не справляется с нагрузкой, тогда как с Boreas 120 на той же скорости стабильность процессору была обеспечена этим кулером в полной мере.

Окончательным тестом эффективности ID-Cooling Frozn A410 GDL стала его проверка на частоте производительных ядер процессора 5,3 ГГц при напряжении 1,110 В.

В этом режиме тепловыделение процессора, по данным HWiNFO64, превышало отметку 242 ватта, поэтому оба кулера мы протестировали только на максимальных оборотах вентиляторов. Результаты представлены далее в виде скриншотов с полными данными мониторинга.

Максимальная температура процессора, охлаждаемого ID-Cooling Frozn A410 GDL в штатной комплектации, достигла отметки 87-88 градусов Цельсия. Установка на его радиатор пары более производительных вентиляторов позволяет снизить температуры на 2-3 градуса Цельсия, но это дает возможность Frozn A410 GDL лишь выйти на один уровень эффективности с ID-Cooling SE-224-XTS, работающим с одним вентилятором и на меньшей скорости. Справедливости ради, добавим, что температура окружения во время тестов SE-224-XTS была на 0,9 градуса Цельсия ниже.

Для сравнения на график с уровнем шума мы включили ещё пару башенных кулеров с двумя вентиляторами: Arctic Freezer 36 A-RGB и Lamptron DT12. Методика измерений их уровня шума была идентична сегодняшней.

До уровня «закольцованных» вентиляторов Arctic вентиляторы ID-Cooling Frozn A410 GDL, конечно, не дотягивают, но зато двух других участников измерений уровня шума опережают весьма уверенно. Субъективно комфортными они остаются до скорости 1100 об/мин, а тихими их можно назвать до 950 об/мин (при работе в паре, конечно же). Уровень шума двух Boreas 120 мы отдельно не измеряли, но он определённо выше из-за большего объёма прокачиваемого воздуха.

Как это ни странно, но главным достоинством ID-Cooling Frozn A410 GDL мы бы назвали его стоимость. Да-да, вот так! Всё потому, что такие кулеры, как правило, оцениваются ощутимо дороже, как и любые другие комплектующие (или вещи), претендующие на применение к ним определения «стильные». И пользователю приходится платить не за высокую эффективность или низкий уровень шума, а именно за то, чтобы установить в своём корпусе красивый и необычный кулер.

С этой точки зрения при стоимости Frozn A410 GDL немногим выше двух тысяч рублей такой кулер нам видится очень даже интересным. Во всём остальном преимуществ перед ещё более доступной моделью ID-Cooling у этой версии Frozn A410 нет, да и откуда бы им было взяться? Так что если хочется добавить золота на процессор – выбираем GDL, а если нужно всё остальное, кроме золота, то изучаем другие доступные варианты и экономим.