В прошлом месяце компания Honor представила доступный смартфон Honor X7d, отличающийся повышенной прочностью и большой автономностью благодаря ёмкой батарее. Теперь стало известно, когда новинка поступит в продажу в России и сколько будет стоить.

Honor X7d оснащён 6,77-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления до 120 Гц. Устройство базируется на довольно старом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с поддержкой 4G, выпускаемом по 6-нм техпроцессу, в сочетании с несколькими конфигурациями памяти: от 12/128 Гбайт до 16/256 Гбайт. На задней панели размещена основная 108-мегапиксельная камера с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Разрешение фронтальной камеры для селфи и видеозвонков составляет 8 мегапикселей, диафрагма — f/2,0.

Одним из главных преимуществ новинки является высокая прочность, а также устойчивость к воздействию внешней среды. Honor X7d получил 5-звёздочный сертификат SGS, подтверждающий устойчивость к падениям, а также соответствует стандарту IP65 по защите от влаги и пыли.

Не менее важное преимущество Honor X7d — большая автономность, которую обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой фирменной технологии быстрой зарядки SuperCharge мощностью 35 Вт. Устройство работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15. Honor X7d выпускается в золотистом (Desert Gold), голубом (Ocean Cyan), серебристом (Meteor Silver) и чёрном (Velvet Black).

В продажу в России смартфон Honor X7d поступит 30 сентября по цене от 17 999 рублей.