Компания Lenovo официально представила портативную приставку Legion Go 2. Устройство будет предлагаться в нескольких конфигурациях, старшая из которых предложит процессор AMD Ryzen Z2 Extreme. Как и оригинальная модель Legion Go, выпущенная в 2023 году, Legion Go 2 оснащена съёмными контроллерами. Благодаря этому приставку можно использовать в нескольких режимах.

Размеры Legion Go 2 без контроллеров составляют 206 × 136,7 × 22,95 мм, а вместе с контроллерами — 295,6 × 136,7 × 42,25 мм. Вес устройства с контроллерами составляет около 920 граммов, вес самих контроллеров составляет 210 граммов.

Приставка получила 8,8-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10, разрешением 1920 × 1200 пикселей, поддержкой 10-точечного сенсорного ввода, динамической смены частоты обновления от 30 до 144 Гц, 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и яркостью 500 кд/м2. Для экрана заявлен сертификат VESA TrueBlack 1000.

В основе устройства предлагаются процессоры AMD вплоть до Ryzen Z2 Extreme (архитектура Zen 5/5c, восемь ядер, 16 потоков, встроенная графика AMD Radeon 890M с 16 исполнительными блоками RDNA 3.5, регулируемый TDP от 15 до 30 Вт). Какой именно чип будет лежать в основе базовой версии не уточняется, но скорее всего это будет четырёхъядерный Ryzen Z2 на Консоль предлагает до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 M.2 2242 объёмом до 2 Тбайт.

Приставка получила 3,5-мм аудиоразъём, два USB4 Type-C (с DisplayPort 2.0 и зарядкой Power Delivery 3.0), два динамика мощностью по 2 Вт, двунаправленный микрофон, а также поддержку Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2 и Bluetooth 5.3. Устройство оснащено четырёхэлементным аккумулятором на 74 Вт·ч и поставляется с зарядным устройством USB Type-C на 65 Вт. Для сравнения, предыдущая модель Legion Go оснащается батарей на 49,2 Вт·ч.

Lenovo заявляет, что Legion Go 2 обеспечивает полную поддержку Windows 11. Фактически речь идёт о карманном ПК со всеми функциями этой ОС. Производитель переработал контроллеры True Strike для большего удобства: изменено положение D-pad, положения программируемых кнопок для лучшего соответствия естественному положению пальцев.

В контроллерах используются линейные моторчики для лучшей тактильной обратной связи. Производитель также усовершенствовал систему охлаждения приставки, добавив к ней дополнительную тепловую трубку и более крупный вентилятор для усиления воздушного потока.

Приставку можно использовать в четырёх режимах. Ручной режим с подключёнными контроллерами удобен при использовании устройства на ходу.

В режиме планшета с отключёнными контроллерами устройство можно использовать как сенсорный планшет для просмотра видео, сёрфинга веб-страниц или сенсорных игр.

Режим FPS предлагает высокоточный игровой процесс. Он предлагает отсоединить правый контроллер и установить его в специальную док-станцию, которая использует оптический датчик и функционирует как отдельная мышь. Идеально подходит для шутеров и рабочих задач.

Режим консоли предлагает соединить два контроллера вместе с помощью зарядного коннектора Legion Go, чтобы создать конфигурацию, более похожую на геймпад для домашней приставки. Аксессуары для Legion Go 2 будут доступны отдельно.

В Европе Legion Go 2 поступит в продажу в этом месяце. Её цена составит от €999. В США новинка станет доступна в ноябре по цене от $1099.