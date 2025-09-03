Сегодня 04 сентября 2025
Acer представила килограммовый 16-дюймовый ноутбук Swift Air 16 с функциями ИИ

Acer представила на выставке IFA 2025 в Берлине ноутбук Swift Air 16. Он адресован тем, кто испытывает потребность в работе с запускаемыми локально функциями искусственного интеллекта в дорожных условиях. Ноутбук с 16-дюймовым экраном имеет массу менее 1 кг, а его высокую производительность обеспечивают новые процессоры AMD Ryzen.

Источник изображения: Acer

Источник изображения: Acer

Acer Swift Air 16 подходит для широкого спектра задач, в том числе для видеоконференций, работы с изображениями и прочего творчества; относясь к классу Copilot+ PC, он поддерживает множество функций ИИ в Windows 11. Корпус ноутбука изготовлен из магниево-алюминиевого сплава, который обеспечивает ему высокую прочность при небольшой массе — менее 1 кг (младшая версия), а толщина составляет 16,5 мм (старший вариант). Acer Swift Air 16 предлагается с 16-дюймовым IPS-дисплеем разрешения 1920 × 1200 пикселей с частотой обновления 60 Гц или AMOLED-экраном той же диагонали с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью 400 кд/м² и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3.

Ноутбук работает на процессорах AMD. В зависимости от варианта это могут быть ИИ-чипы Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 5 340 или Ryzen AI 5 330 — им соответствует интегрированная графика AMD Radeon 860M, 840M и 820M. Объём оперативной памяти составляет до 32 Гбайт, предусмотрен SSD PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт; в наличии 2-мегапиксельная веб-камера с ИК-подсветкой и шторкой, стереодинамики и два микрофона. Для связи с внешним миром предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, в наличии два порта USB Type-C, один USB 3.2 Type-A и HDMI 1.4. Источником питания выступает литийионный аккумулятор на 50 Вт·ч, которого хватит на 13 часов автономной работы.

Acer Swift Air 16 в исполнении с AMOLED-экраном имеет габариты 358,9 × 239,7 × 16,5 мм при массе 1,1 кг; версия с IPS-дисплеем отличается толщиной 15,9 мм и массой 0,99 кг. Корпус из прочного магниево-алюминиевого сплава имеет доступен в расцветках Light Silver (серебристая), Fresh Blue (голубая), Steel Gray (тёмно-серая), а также в белом варианте. Acer Swift Air 16 поступит в продажу в ноябре по цене от €879.

Источник:

Теги: acer, ноутбук, ifa 2025
