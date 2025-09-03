Сегодня 04 сентября 2025
Acer представила игровые ноутбуки Nitro V 16 и Nitro V 16S на базе Intel Core 9 270H и GeForce RTX 5070

Компания Acer представила игровые ноутбуки Nitro V 16 (ANV16-72) и Nitro V 16S (ANV16S-71). Оба устройства предлагают процессоры Intel Core 200H — вплоть до 14-ядерного 20-поточного Core 9 270H с частотой до 5,8 ГГц. В качестве графической подсистемы ноутбуки могут оснащаться видеокартами серии GeForce RTX 5000.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

В целом Nitro V 16 и Nitro V 16S имеют одинаковые характеристики. Модель Nitro V 16S выделяется более компактными размерами. Габариты Nitro V 16 составляют 360 × 274,5 × 16,1–24,5 мм при массе 2,4 кг. Размеры Nitro V 16S — 357,7 × 264 × 13,9–19,95 мм, вес 2,1 кг.

Для Nitro V 16 предлагаются три дисплея на выбор. Доступны два 16-дюймовых экрана с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 180 Гц, временем отклика 3 мс и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB или 45-процентным NTSC. Третий вариант — матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 180 Гц, временем отклика 3 мс и 100-процентным охватом sRGB. Для Nitro V 16S доступны только два варианта — экраны с разрешением 2560 × 1600 или 1920 × 1200 пикселей и полным охватом sRGB.

Оба ноутбука могут предложить до 32 Гбайт оперативной памяти DDR5-5600, NVMe-накопители PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт, а также дискретные видеокарты GeForce RTX 5070. В оснащение входят сетевые модули Intel Killer Wi-Fi 6 и Intel Killer Ethernet E2600 с поддержкой Bluetooth 5.2 и выше.

Ноутбуки получили клавиатуры с RGB-подсветкой, веб-камеры с разрешением 720p, по одному порту Thunderbolt 4 (Type-C), три USB Type-A, один HDMI 2.1 и один комбинированный 3,5-мм аудиовыход.

В США Acer Nitro V 16 (ANV16-72) появится в продаже в октябре, в Европе — в ноябре. Стоимость составит от $999,99 и 1299 евро соответственно. Модель Acer Nitro V 16S (ANV16S-71) в США и Европе станет доступна в ноябре по цене от $1099,99 и 1399 евро.

