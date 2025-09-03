Компания Acer представила 27-дюймовые игровые мониторы Nitro XV275K V6, Nitro XV273U W1 и Nitro XV270X, а также 39,7-дюймовый Nitro XZ403CKR. Первые три модели построены на плоских IPS-матрицах, а старшая — на изогнутой VA-матрице. Новинки предлагают поддержку разрешения до 5K.

Nitro XV275K V6 поддерживает разрешение 4K (3840 × 2160 пикселей), частоту обновления 180 Гц и время отклика 1 мс. Также доступен режим 1920 × 1080 пикселей при частоте обновления 360 Гц. Для монитора заявлена поддержка технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium. Пиковая яркость экрана достигает 1000 кд/м² (типичная — 600 кд/м²). Дисплей обладает 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддерживает отображение 10-битного цвета (8 бит + FRC). В оснащение входят два порта HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4.

Nitro XV273U W1 предлагает разрешение WQHD (2560 × 1440 пикселей) и частоту обновления до 275 Гц (в режиме Overdrive). Монитор имеет поддержку AMD FreeSync Premium, сертификат VESA DisplayHDR 500 (пиковая яркость 500 кд/м²) и обеспечивает 95-процентный охват пространства DCI-P3. Он отображает 10-битный цвет (8 бит + FRC). Оснащение включает два динамика мощностью по 2 Вт, два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход.

Nitro XV270X поддерживает разрешение до 5K (5120 × 2880 пикселей) при частоте обновления 72 Гц или 2560 × 1440 пикселей при 144 Гц. Для монитора заявлена поддержка AMD FreeSync, контрастность 2000:1, время отклика 1 мс и 95-процентный охват DCI-P3. Есть поддержка 10-битного цвета (8 бит + FRC). Как и предыдущая модель, Nitro XV270X оснащён парой динамиков по 2 Вт, двумя портами HDMI 2.1, двумя DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыходом.

Nitro XZ403CKR с диагональю 39,7 дюйма имеет радиус кривизны 1000R и поддерживает разрешение 5K WUHD (5120 × 2160 пикселей) с частотой обновления 180 Гц. При разрешении 2560 × 1080 пикселей частота обновления достигает 288 Гц. Время отклика составляет 1 мс (0,5 мс GtG). Цветовой охват DCI-P3 заявлен на уровне 95 %, пиковая яркость — 400 кд/м². Монитор отображает 8-битный цвет. Он поддерживает технологии Dynamic Frequency Resolution (DFR) и AMD FreeSync Premium. Также в оснащение входят два динамика по 5 Вт, два порта HDMI 2.1, два DisplayPort 1.4, один USB-C (с зарядкой мощностью до 90 Вт), USB-концентратор с одним восходящим и двумя нисходящими портами, а также 3,5-мм аудиовыход.

Acer Nitro XV275K V6 появится в США в первом квартале 2026 года по цене $699,99. В Европе он станет доступен во втором квартале будущего года по цене 599 евро. Acer Nitro XV273U W1 поступит в продажу в США в первой половине 2026 года по цене $299,99, в Европе — во втором квартале по цене 279 евро. Acer Nitro XV270X выйдет в США и Европе в первом квартале 2026 года по цене $899,99 и 699 евро соответственно. Acer Nitro XZ403CKR в США и Европе появится в первом квартале будущего года по цене $999,99 и 999 евро соответственно.