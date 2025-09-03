Сегодня 04 сентября 2025
LG Display получила сертификат Perfect R...
LG Display получила сертификат Perfect Reproduction для OLED-панелей четвёртого поколения

LG Display сообщила, что её OLED-панели четвёртого поколения прошли сертификацию компании UL Solutions на соответствие технологии Perfect Reproduction при освещении до 500 люкс, что соответствует условиям гостиной при ярком дневном свете.

Сертификат подтверждает, что OLED-панели LG Display четвёртого поколения в точности воспроизводят более 95 % исходного изображения в видео разрешения 4K (около 8,3 млн пикселей). Другими словами, отмечает производитель, эти панели обеспечивают качество, сопоставимое с тем, что достигается в тёмном зале кинотеатра, даже если они установлены в ярко освещённом жилом помещении. В прошлом году LG Display получила у UL Solutions для этих же дисплеев сертификаты Perfect Black и Perfect Color для условий освещённости в 500 люкс.

OLED-панели не нуждаются в задней подсветке, что позволяет контролировать яркость и цвет на уровне пикселей, сохраняя качество изображения даже при изменении яркости внешнего освещения. Они способны выводить картинку как в расширенном динамическом диапазоне (HDR), используемом в современном кинематографе, так и в стандартном (SDR) — на уровне телесериалов. В отличие от ЖК-технологии, которой свойственен эффект дымки, OLED-панели могут отображать идеальный чёрный цвет, обеспечивая высокое качество изображения за счёт максимального контрастного отношения как в HDR, так и в SDR.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
