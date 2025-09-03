Сегодня 04 сентября 2025
Acer представила OLED-монитор Predator X27U F8 с частотой до 720 Гц и мощный ноутбук Predator Helios 18P AI с RTX 5090

Компания Acer представила очень мощный геймерский ноутбук Predator Helios 18P AI и 27-дюймовый игровой монитор Predator X27U F8. В основе ноутбука используется флагманский 24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 285HX с частотой до 5,5 ГГц и технологией Intel vPro, а также видеокарта GeForce RTX 5090. А монитор выделяется тем, что поддерживает частоту обновления до 720 Гц.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Ноутбук Predator Helios 18P AI оснащён 18-дюймовым экраном с подсветкой Mini-LED, поддержкой разрешения 4K WQUXGA (3840 × 2400 пикселей), частоты обновления 120 Гц, режима HDR 1000 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Для устройства производитель предлагает до 192 Гбайт ОЗУ DDR5 ECC и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объёмом до 6 Тбайт. Видеоподсистема представлена вплоть до флагманской GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт памяти GDDR7. В составе системы охлаждения ноутбука используются два вентилятора AeroBlade шестого поколения со сверхтонкими (0,05 мм) лопастями, термоинтерфейс на основе жидкого металла и набор тепловых трубок.

В оснащение ноутбука также входят беспроводной сетевой модуль Intel Killer Wi-Fi 7 с поддержкой Bluetooth 5.4, два порта Thunderbolt 5 (USB-C), три USB Type-A, HDMI и считыватель карт памяти SD. Predator Helios 18P AI получил шесть динамиков с поддержкой технологии DTS:X Ultra, веб-камеру с разрешением 1080p и четырёхэлементный аккумулятор (ёмкость не уточняется). Вес Predator Helios 18P AI составляет 3,4 кг.

Игровой монитор Predator X27U F8 оснащён дисплеем диагональю 26,5 дюйма. В основе новинки используется OLED-матрица с разрешением WQHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 540 Гц. В режиме разрешения 1280 × 720 монитор поддерживает частоту обновления 720 Гц. Дисплей имеет сертификацию VESA DisplayHDR 500 True Black, обеспечивает 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro.

В оснащение монитора входят два динамика по 5 Вт, два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1, разъём USB Type-C с поддержкой зарядки на 90 Вт, два порта USB 3.2, а также USB-концентратор с двумя нисходящими и двумя восходящими портами. Кроме того, монитор получил 3,5-мм аудиовыход и эргономичную подставку.

Стоимость игрового ноутбука Predator Helios 18P AI компания не раскрыла. Игровой монитор Predator X27U F8 появится в продаже в США в первом квартале 2026 года по цене $1299,99. В Европе он станет доступен во втором квартале будущего года по цене 1199 евро.

acer, acer predator, игровой ноутбук, игровой монитор
