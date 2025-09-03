Сегодня 04 сентября 2025
Garmin представила смарт-часы Fenix 8 Pro с поддержкой сотовой и спутниковой связи, но есть нюанс

Сегодня компания Garmin анонсировала линейку умных часов Fenix 8 Pro, в которых реализована поддержка сотовой и спутниковой связи при помощи фирменной технологии InReach. Одна из моделей в новой линейке оборудована дисплеем MicroLED с максимальной яркостью 4500 кд/м². Производитель оценил эту версию в $2000, в то время как модели с «обычным» OLED-дисплеем будут стоить от $1200.

Источник изображений: Garmin

Источник изображений: Garmin

Согласно информации на сайте компании, новые умные часы будут использовать сети LTE-M — они смогут «подключаться к сети, но не получат телефонный номер и не смогут совершать традиционные голосовые вызовы или отправлять SMS». Возможности общения будут ограничены связью с другими владельцами Fenix 8 Pro или пользователями фирменного приложения Garmin Messenger. При подключении к сотовой сети станут доступны 30-секундные голосовые сообщения, обмен данными о местоположении LiveTrack и прогноз погоды в реальном времени.

Спутниковая связь позволит пользователям отправлять и получать только текстовые сообщения через Garmin Messenger и делиться своим местоположением. Экстренные вызовы в чрезвычайных ситуациях можно будет отправлять как по спутниковой, так и по сотовой связи через центр Garmin Response, который пересылает информацию в службы экстренной помощи, поисково-спасательные организации и контактным лицам.

Для использования сотовой и спутниковой связи потребуется подписка стоимостью от $7,99 в месяц. Активация технологии InReach для владельцев Fenix 8 Pro будет бесплатной, также новым пользователям предоставляется бесплатная 30-дневная пробная версия. Garmin отметила, что доступ к сети LTE и спутниковое покрытие гарантируются не во всех странах. Уточнить зоны действия сервиса можно на официальном сайте компании.

Умные часы Fenix 8 Pro будут доступны в двух размерах: 47 и 51 мм. Время автономной работы OLED-версий составит около 27 дней. Версия MicroLED будет доступна только в размере 51 мм и обеспечит до 10 дней автономной работы. Все три модели поступят в продажу 8 сентября.

Источник:

Теги: garmin, умные часы, сотовая связь, спутниковая связь, fenix 8 pro
