Microsoft представила версию 0.94 фирменного приложения PowerToys — полезного дополнения для опытных пользователей Windows. В этой версии появилась функция для обнаружения конфликтов между стандартными сочетаниями клавиш Windows и назначенными через PowerToys. В ближайшее время в PowerToys появится новая утилита, которая позволит автоматически переключаться между светлым и тёмным режимами в зависимости от установленного расписания или времени суток.

«В следующем месяце мы планируем несколько приятных новых функций и улучшений — обновлённый пользовательский интерфейс диспетчера клавиатуры и новую утилиту, которая автоматически переключается между светлым и тёмным режимами в зависимости от вашего расписания», — сообщил старший менеджер по продуктам Microsoft Нильс Лауте (Niels Laute).

В Windows 11 можно вручную включать светлый или тёмный режим, но нет возможности запланировать их автоматическое изменение в зависимости от расписания пользователя или времени восхода и захода солнца. Это базовая функция, которая уже много лет присутствует в iOS и Android, но Microsoft пошла своим путём и добавила специальную утилиту в PowerToys вместо того, чтобы изначально включить эту возможность в Windows 11.

Возможности PowerToys по кастомизации шорткатов настолько широки, что они легко могут привести к конфликту комбинаций клавиш или одновременному выполнению двух действий. Теперь любые конфликты будут выделяться красным цветом, чтобы пользователь мог быстро их отыскать и переназначить.

PowerToys содержит множество других полезных утилит, последнюю версию приложения можно загрузить на странице Microsoft на GitHub.