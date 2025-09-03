Сегодня 04 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Windows 11 получит долгожданное автопере...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Windows 11 получит долгожданное автопереключение светлой и тёмной темы — Microsoft представила PowerToys 0.94

Microsoft представила версию 0.94 фирменного приложения PowerToys — полезного дополнения для опытных пользователей Windows. В этой версии появилась функция для обнаружения конфликтов между стандартными сочетаниями клавиш Windows и назначенными через PowerToys. В ближайшее время в PowerToys появится новая утилита, которая позволит автоматически переключаться между светлым и тёмным режимами в зависимости от установленного расписания или времени суток.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

«В следующем месяце мы планируем несколько приятных новых функций и улучшений — обновлённый пользовательский интерфейс диспетчера клавиатуры и новую утилиту, которая автоматически переключается между светлым и тёмным режимами в зависимости от вашего расписания», — сообщил старший менеджер по продуктам Microsoft Нильс Лауте (Niels Laute).

В Windows 11 можно вручную включать светлый или тёмный режим, но нет возможности запланировать их автоматическое изменение в зависимости от расписания пользователя или времени восхода и захода солнца. Это базовая функция, которая уже много лет присутствует в iOS и Android, но Microsoft пошла своим путём и добавила специальную утилиту в PowerToys вместо того, чтобы изначально включить эту возможность в Windows 11.

Возможности PowerToys по кастомизации шорткатов настолько широки, что они легко могут привести к конфликту комбинаций клавиш или одновременному выполнению двух действий. Теперь любые конфликты будут выделяться красным цветом, чтобы пользователь мог быстро их отыскать и переназначить.

PowerToys содержит множество других полезных утилит, последнюю версию приложения можно загрузить на странице Microsoft на GitHub.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС
Тестирование крупного обновления Windows 11 25H2 вышло на финишный этап
Microsoft отвергла связь обновлений Windows 11 с поломками SSD
ИИ добрался до буфера обмена Windows 11
Суд разрешил Google дальше платить Apple миллиарды за установку её поиска в Safari по умолчанию
Квантовые компьютеры ещё не готовы, но в ПО для них уже инвестируют миллионы
Теги: windows 11, powertoys, переключение
windows 11, powertoys, переключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong уже исправляет ошибки оригинальной игры — горячо ожидаемая метроидвания получит поддержку ультрашироких мониторов
Hollow Knight: Silksong вышла и сломала Steam — в российском сегменте игра стоит всего 710 рублей
iPhone 17 Pro Max показался на видео из производственного цеха
Microsoft и Cloudflare хотят заново изобрести интернет и оставить Google не у дел
Dreame представила концептуальный робот-пылесос Cyber X с гусеничной платформой
Исследование Gartner: к 2027 году почти все компании перейдут на виртуальные рабочие столы 22 мин.
Переход с Windows 10 на Windows 11 может затянуться на весь 2026 год — половина современных ПК так и работает на старой ОС 54 мин.
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет 2 ч.
Google запустила ИИ-клавиатуру Gboard для всех пользователей Android 2 ч.
RuStore и АКИ создадут экосистему для развития мобильных игр и «появления новых российских хитов на мировом рынке» 5 ч.
Релиз «Альт Рабочая станция» 11.1: шифрование по ГОСТ, расширенная поддержка видеокарт Nvidia, приложения собственной разработки 5 ч.
«Уже лучшая игра 2026 года для меня»: журналисты показали сражение с боссом в Nioh 3, и фанаты в восторге 6 ч.
Франция оштрафовала Google на €325 миллионов за нарушение требований по защите потребителей 6 ч.
Функция Projects в ChatGPT стала доступна бесплатным пользователям 7 ч.
Как шахматы, но быстрее: соавтор Nuclear Throne анонсировал странную пошаговую стратегию Australia Did It 7 ч.
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose 34 мин.
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года 45 мин.
Китай ввёл антидемпинговые пошлины до 78,2 % на оптоволокно из США 58 мин.
AWS инвестирует $4,4 млрд в новозеландские облачные ЦОД 2 ч.
Huawei выпустила компактный 8,8-дюймовый планшет MatePad Mini с очень ярким OLED-экраном и ценой от $546 3 ч.
Электрический кроссовер Porsche Cayenne получит функцию беспроводной зарядки 3 ч.
Dreame представила роботы-пылесосы Aqua10 Ultra Track с технологиями Nvidia и Matrix10 Ultra с автозаменой моющих насадок 4 ч.
Представлен рукастый робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra для очистки труднодоступных мест 4 ч.
ICL организовала производство модульных ЦОД DataCube 4 ч.
Google бросила вызов NVIDIA, предложив малым облачным провайдерам собственные ИИ-ускорители TPU 4 ч.