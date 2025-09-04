Представлен Eufy MarsWalker — робот для подъёма и спуска роботов-пылесосов по лестницам

Обитатели многоуровневых жилищ сталкиваются с проблемами автоматизации процесса уборки, поскольку подавляющая часть современных роботов-пылесосов самостоятельно подниматься и спускаться по лестницам не может. Марка Eufy пытается предложить решение в виде MarsWalker — роботизированного транспортёра для перемещения роботов-пылесосов между этажами.

Эта автономная платформа оснащается собственным зарядным устройством, она способна принимать на борт определённый ассортимент моделей роботов-пылесосов марки Eufy, а потому может считаться почти универсальной в рамках продукции одного производителя. Непосредственно транспортируемый робот пылесос заезжает на платформу MarsWalker, которая оснащена гусеницами и четырьмя страховочными опорами, которые раскрываются в момент перемещения по лестнице вверх или вниз. Робот-пылесос фиксируется внутри платформы её бортами и подъёмной аппарелью, по которой заезжает и выезжает до и после транспортировки по лестнице.

MarsWalker обладает собственным набором датчиков, позволяющим не только уверенно передвигаться по помещению, но и строить его трёхмерные карты. Транспортёр способен преодолевать Г-образные и винтовые лестницы. Устройство выйдет на рынок весной следующего года, цена пока не уточняется. Получается, что для обслуживания одного робота-пылесоса потребуется второй робот. Некоторые обладатели двухэтажных домов в таких условиях предпочтут купить второй робот-пылесос, ведь моющие модели можно запрограммировать на частую стирку швабр, а единственный робот-пылесос с транспортным помощником в таких условиях будет очищать двухуровневую территорию либо дольше, либо менее качественно.