Belkin представила проводные наушники SoundForm USB-C ANC, а также три беспроводных модели по цене $34,99

Компания Belkin представила четыре новых доступных модели наушников, включая проводную версию SoundForm USB-C с функцией активного шумоподавления (ANC), предназначенную для пользователей, которые не хотят беспокоиться о продолжительности автономной работы устройства.

Источник изображений: Belkin

Источник изображений: Belkin

Внутриканальные наушники SoundForm USB-C ANC оснащены 12-мм динамиками, обеспечивающими насыщенный звук и глубокие басы. Плоский кабель длиной 1,2 м со встроенным микрофоном с поддержкой технологии Clear Call Quality и регулятором громкости обладает устойчивостью к спутыванию. Предусмотрены три пресета эквалайзера для настройки звука — Bass Boost, Balanced и Belkin Signature Sound. Устройство имеет класс защиты от влаги IPX5.

Беспроводные внутриканальные наушники SoundForm Rhythm ANC оснащены 10-мм динамиками с двумя микрофонами на каждый наушник, поддерживают Bluetooth 5.3 и защищены от брызг воды согласно стандарту IPX5. Наушники поддерживают три режима: ANC, Hear-Thru и Standard, а также три пресета эквалайзера, включая Belkin Signature Sound, Bass Boost и Balanced. SoundForm Rhythm ANC работают до восьми часов без подзарядки, с учётом использования зарядного футляра — до 28 часов.

Беспроводные внутриканальные наушники SoundForm ActiveFit оснащены силиконовыми заушниками для надежной фиксации во время занятий фитнесом или тренировок. Устройство имеет степень защиты от воды и пыли IP54, поддерживает режимы Standard и Hear-Thru для тренировок как в помещении, так и на улице. Аккумуляторы ActiveFit обеспечивают до девяти часов воспроизведения аудио, а зарядный футляр позволяет увеличить продолжительность автономной работы ещё на 27 часов. SoundForm ActiveFit поддерживают протокол беспроводной связи Bluetooth 5.4 с возможностью подключения двух устройств.

SoundForm Anywhere — самые компактные из представленных новых моделей наушников Belkin. Наушники поддерживают одновременное подключение к двум устройствам, оснащены микрофонами с технологией Clear Call Quality в каждом наушнике для активного подавления фонового шума. Общая продолжительность работы устройства составляет до 26 часов: 6 часов от одной зарядки и 20 часов от зарядного футляра. 10-минутной быстрой зарядки через порт USB-C достаточно для воспроизведения музыки в течение 90 минут.

Проводные наушники SoundForm USB-C с функцией ANC поступят в продажу в октябре по цене $34,99 в белом и чёрном цветах. Остальные модели наушников появятся в продаже в сентябре по такой же цене.

belkin, наушники, беспроводные наушники
