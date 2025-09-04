Сегодня 04 сентября 2025
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет

В мае для популярной DNS-службы 1.1.1.1, предоставляемой CDN-оператором Cloudflare и регистратором APNIC, были выданы три TLS-сертификата, которые теперь представляют угрозу корректной работе интернета.

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

Источник изображения: Philipp Katzenberger / unsplash.com

Эти сертификаты были выданы центром Fina RDC 2020, находящимся в подчинении у владельца корневого сертификата Fina Root CA, который, в свою очередь, является доверенным для «Программы доверенных корневых сертификатов Microsoft» — она определяет, каким сертификатам доверяет ОС Windows. В Cloudflare подтвердили, что не делегировали Fina полномочий выпускать эти сертификаты, то есть они были выданы ненадлежащим образом; поэтому компания уже связалась с Fina в стремлении решить проблему. Данные, которые шифруются сервисом Cloudflare WARP, под угрозу не попали, заверили в компании. В Microsoft добавили, что уже принимают меры по их блокировке, — но не уточнили, почему выданные ненадлежащим образом сертификаты не удавалось идентифицировать так долго.

Данные сертификаты можно использовать для расшифровки запросов при обращении пользователей к доменам, когда эти запросы защищаются сквозным шифрованием с помощью DNS over HTTPS или DNS over TLS. Два из них оставались действительными на момент публикации, отметил ресурс Ars Technica. В Google и Mozilla заявили, что браузеры Chrome и Firefox никогда не доверяли сертификатам Fina, и их пользователям никаких действий предпринимать не нужно. В Apple сослались на список центров сертификации, которым доверяет Safari — Fina в нём отсутствует. Какая организация или человек запросили указанные сертификаты, установить не удалось.

Инцидент указывает на уязвимость в инфраструктуре публичных ключей, отвечающей за аспект доверия в интернете. В Cloudflare эту экосистему сравнили с крепостью, у которой много дверей — сбой в работе одного центра сертификации способен поставить под угрозу безопасность для всех. Компания с самого начала поддерживала систему Certificate Transparency, которая помогла обнаружить факт несанкционированной выдачи сертификатов. Это также удар по репутации Microsoft, которая не сумела своевременно выявить проблему, и Windows в течение длительного времени доверяла этим сертификатам. Настолько поздно раскрытая проблема указывает, что журналы прозрачности никто не потрудился контролировать.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
cloudflare, сертификат, microsoft
У DNS-сервиса 1.1.1.1 обнаружились три неправильно выданных сертификата — они поставили под угрозу весь интернет
