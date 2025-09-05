Сегодня 05 сентября 2025
Amazfit представила смарт-часы T-Rex 3 Pro с титановым корпусом и автономностью до 26 дней за €400

Amazfit представила новые умные часы Amazfit T-Rex 3 Pro, созданные для использования в экстремальных условиях. Корпус новинки выполнен из сверхпрочного титанового сплава 5-й марки (Grade 5), который прочнее и легче нержавеющей стали, а защиту экрана от повреждений обеспечивает сапфировое стекло.

Безель и кнопки Amazfit T-Rex 3 Pro также изготовлены из титана Grade 5. Умные часы функционируют в диапазоне температур от –30 °C до +70 °C.

Amazfit T-Rex 3 Pro предлагаются в двух версиях: с корпусом диаметром 48 мм и 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем и в 44-мм исполнении с экраном диагональю 1,32 дюйма. Пиковая яркость дисплея в обоих случаях составляет 3000 кд/м², что обеспечивает чёткое изображение даже под прямыми солнечными лучами. Благодаря адаптеру Bluetooth, встроенному динамику и микрофону смарт-часы поддерживают звонки, голосовое управление через Zepp Flow и голосовые подсказки во время тренировок и соревнований.

Как и предыдущие модели смарт-часов Amazfit, T-Rex 3 Pro предлагают каталог множества бесплатных офлайн-карт. Нововведение заключается в том, что карты теперь отображают больше деталей, включая ближайшие и важные объекты (POI), а также стали более интуитивно понятными и интерактивными.

Новые смарт-часы обеспечивают более точное определение местоположения с помощью GPS и поддерживают ещё пять навигационных систем, включая Galileo. Для любителей физической активности Amazfit поддерживают более 180 видов спорта, включая бег и трейлраннинг, силовые тренировки и водные дисциплины. Будучи технологическим партнёром фитнес-состязаний HYROX, Amazfit также внедрила в T-Rex 3 Pro специальные режимы: HYROX Training, HYROX PFT и HYROX Race.

Результаты тренировок отображаются в приложении Zepp, а также на таких платформах, как Strava и Intervals.icu. В ближайшее время смарт-часы также получат поддержку мобильной онлайн-платформы Training Peaks.

T-Rex 3 Pro отслеживают с помощью датчика BioTracker 6.0 PPG последнего поколения целый ряд параметров в ходе тренировок и восстановления, включая максимальное потребление кислорода (VO2 max), краткосрочную и долгосрочную тренировочную нагрузку, время восстановления, частоту сердечных сокращений в состоянии покоя, качество сна и вариабельность сердечного ритма. Кроме того, постоянно обновляется индикатор энергии BioCharge Energy Score, позволяющий в режиме реального времени отслеживать, как организм справляется с нагрузками.

Продолжительность автономной работы версии Amazfit T-Rex 3 Pro в 44-мм корпусе превышает 3 недели без подзарядки, а версия с 48-мм корпусом обеспечивает до 26 дней работы. При включённом GPS в режиме Always-on Display модель T-Rex 3 Pro с 48-мм корпусом обеспечивает до 19–20 часов автономной работы, а 44-мм версия — до 13 часов.

Умные часы можно использовать совместно с другими спортивными устройствами Amazfit, такими как Helio Strap и Helio Ring, а также с пульсометрами, датчиками и велокомпьютерами других производителей.

Стоимость Amazfit T-Rex 3 Pro составляет €399,90.

Теги: amazfit, смарт-часы
