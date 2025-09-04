Сегодня 04 сентября 2025
Выпуск первой СЖО от Noctua перенесён на II квартал 2026 года

На выставке Computex этим летом компания Noctua показала свою первую систему жидкостного охлаждения. Изначально, согласно выставочным характеристикам, кулер должен был выйти в первом квартале 2026 года, но обновлённые планы на сайте Noctua теперь говорят, что выпуск СЖО запланирован на второй квартал 2026 года.

Источник изображений: Matthew Safford / Future

В составе СЖО от Noctua, пока не имеющей официального названия, используется флагманская помпа Asetek G8 V2. Вместо разработки собственной помпы компания решила сосредоточиться на максимальном повышении производительности СЖО, которую обеспечивает платформа Asetek. Для своей новинки Noctua разработала собственную трёхслойную систему шумоподавления. По заявлению компании, для обеспечения бесшумной работы используется «эффект демпфера с регулируемой массой».

Кроме того, Noctua использует для СЖО систему креплений SecuFirm+, совместимую с существующими кронштейнами, и обещает поддержку новых процессорных разъёмов в будущем. СЖО от Noctua будет доступна в трёх типоразмерах: с радиатором на 240 мм, 360 мм и 420 мм. В состав будут входить вентиляторы NF-A14x25 G2 (140 мм) или NF-A12x25 G2 (120 мм). Также будет доступна опция в виде 80-мм вентилятора для охлаждения элементов подсистемы питания материнской платы, оперативной памяти и верхнего слота M.2 для SSD. Вентилятор будет устанавливаться поверх водоблока с помпой.

Стоимость будущих СЖО не сообщается. На Computex ходили слухи, что цены будут начинаться с $300, что однозначно отнесёт их к решениям премиум-класса. Кроме того, компания перенесла выпуск корпуса, разработанного совместно с Antec, новой модели блока питания Seasonic, а также мышки Pulsar.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: noctua, сжо
