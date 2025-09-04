Сегодня 04 сентября 2025
Baseus представила флагманские беспроводные наушники Inspire, разработанные совместно с Bose

Компания Baseus представила новую флагманскую линейку беспроводных наушников серии Inspire, разработанных совместно с Bose: накладные наушники Baseus Inspire XH1 с активным шумоподавлением, открытые наушники Inspire XC1 и наушники-вкладыши Inspire XP1.

Источник изображения: Baseus

Источник изображения: Baseus

Наушники Baseus Inspire XH1 с технологиями Sound by Bose могут похвастаться сертификацией Hi-Res, поддержкой кодека LDAC и стандарта Dolby Spatial Audio. Inspire XH1 также поддерживают функцию персонализации звука SoundFit через приложение Baseus и адаптивную систему активного шумоподавления (Active Noise Cancelling, ANC), способную подавлять шум на величину до 48 дБ. Матрица из пяти микрофонов обеспечивает чёткую передачу голоса при уровне шума до 75 дБ, говорит компания. Дополнительные возможности индивидуальной настройки звука представлены функциями Baseus SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0.

Наушники Inspire XH1 рассчитаны на 100 часов автономной работы без шумоподавления, 65 часов с включённым ANC и поддерживают быструю зарядку, которая всего за 10 минут продлевает время работы на 12 часов. Baseus позиционирует XH1 как наушники для постоянного ношения. Они оснащены мягкими кожаными амбушюрами и комфортным оголовьем. Наушники доступны в цветах «космический чёрный» и «звёздный свет», а также в ограниченной серии цветов «закатный коралл» и «сумеречно-синий». Стоимость Inspire XH1 составляет $149,99.

Baseus Inspire XC1 — одни из первых наушников-вкладышей открытого типа с логотипом Sound by Bose. Они оснащены 10,8-мм низкочастотным динамиком и твитером Knowles, и поддерживают Hi-Res Audio Wireless и кодек LDAC. Inspire XC1 изготовлены из мягкого силикона с эффектом памяти и весят 5,5 грамма. Гибкие заушные дужки выдерживают 10 тыс. изгибов, а водонепроницаемость IPX7 обеспечивает защиту от пота и дождя. Система шумоподавления с четырьмя микрофонами делает их пригодными для общения и прослушивания музыки во время пробежек, поездок на велосипеде и тренировок.

Inspire XC1 обеспечивают в общей сложности до 40 часов автономной работы при подзарядке в кейсе. 10-минутная зарядка продлевает время автономной работы на 2,5 часа. Наушники доступны в цветах «космический чёрный» и «звёздный белый» по цене $129.

Наушники-вкладыши Inspire XP1 сочетают технологию Sound by Bose с Dolby Spatial Audio и ANC, снижающим уровень шума на величину до 50 дБ. Для индивидуальных настроек звука наушники оснащены технологиями SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0. Наушники Inspire XP1 отличаются эргономичным дизайном, который, как утверждается, повторяет естественную форму уха, а амбушюры из жидкого силикона обеспечивают изоляцию и надёжную фиксацию. Они оснащены шестью микрофонами для голосовых звонков, рассчитанными на работу в условиях шума до 80 дБ.

Время автономной работы с выключенным шумоподавлением составляет 8 часов и 45 часов при подзарядке в кейсе. 10-минутной зарядки хватает на 2,5 часа автономной работы. Наушники оценены производителем в $129.

Источник:

baseus, bose, наушники, беспроводные наушники
