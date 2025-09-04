Сегодня 05 сентября 2025
TCL представила смартфон с режимом снижения зависимости от гаджетов у детей

TCL уже много лет выпускает смартфоны с фирменными дисплеями Nxtpaper, предлагающими специальный «бумажный режим», вдохновлённый технологией E Ink. Недавно компания решила расширить свою целевую аудиторию за счёт родителей, обеспокоенных «зависанием» детей в гаджетах. TCL представила детский смартфон Nxtpaper 5G Junior, который позиционируется, как безвредное для глаз устройство с возможностью переключения в монохромный режим.

Источник изображений: TCL

Источник изображений: TCL

Ключевым преимуществом новинки является специальная кнопка активации режима Max Ink, которая переключает матовый дисплей в монохромный режим, более комфортный для чтения. По утверждению производителя, такой режим меньше вредит детским глазам, мало подходит для игр и продлевает время работы устройства от аккумулятора.

Телефон также оснащён различными функциями родительского контроля на базе Family Link от Google и режимом «Цифровой детокс» для поощрения разумного использования телефона. TCL также создала ряд милых персонажей под названием «Отряд гениев искусственного интеллекта», которые выглядят так, будто сошли со страниц среднестатистического мультфильма студии Pixar.

Главным препятствием для использования детьми является довольно большой размер смартфона. С 6,7-дюймовым экраном и комплектным чехлом устройство может оказаться неудобным для маленьких рук. Смартфон оснащён встроенным накопителем ёмкостью 256 Гбайт памяти и двумя тыловыми камерами. Другие характеристики устройства пока не обнародованы. Смартфон поступит в продажу в декабре по цене $250.

Сегодня TCL выпускает недавно анонсированный Nxtpaper 60 Ultra — первый смартфон с новейшей технологией Nxtpaper 4.0, предназначенной для снижения бликов и мерцания. Устройство получило 7,2-дюймовый дисплей, тройную тыловую камеру и опциональную поддержку стилуса. Смартфон поступит в продажу в Европе уже сегодня по цене от €449 евро.

Теги: tcl, nxtpaper, защита детей, защита зрения, монохромный, смартфон
