Atlassian поглотит The Browser Co. за $610 миллионов

Atlassian заключила соглашение о покупке The Browser Co. — стартапа, разрабатывающего браузер с искусственным интеллектом, пишет CNBC. Сделку, оцениваемую в $610 млн, планируют закрыть во II квартале финансового года Atlassian — он заканчивается в декабре.

Источник изображения: The Browser Company

Источник изображения: The Browser Company

Основанная в 2019 году The Browser Co. выступала конкурентом Google Chrome и Apple Safari. В 2022 году компания выпустила свой первый браузер Arc с функциями цифровой доски и совместного использования вкладок. В июне дебютировала бета-версия более простого браузера Dia с ИИ-инструментами. Сооснователь и гендиректор Atlassian Майк Кэннон-Брукс (Mike Cannon-Brookes) заявил, что видит недостатки в самых популярных браузерах — они критичны для тех, кто бо́льшую часть своей работы проводит за компьютером. «Чтобы ты ни делал в браузере, браузер, изначально предназначенный для просмотра страниц, справляется со своей задачей не очень хорошо. Он не создан для работы, не создан для действий, не создан, чтобы делать что-то», — отметил он.

На практике достоинства Arc оценила лишь небольшая доля его пользователей. «По показателям у нас был узкоспециализированный профессиональный инструмент (как видеоредактор), а не массовый потребительский продукт, к которому мы тяготели», — ещё в мае заявил соучредитель и глава The Browser Co. Джош Миллер (Josh Miller). Тогда же компания прекратила разработку новых функций Arc и допустила его выпуск как продукта с открытым исходным кодом. Возможность поглотить компанию рассматривали Perplexity и OpenAI.

В прошлом году The Browser Co. оценивалась в $550 млн; среди её инвесторов значатся Atlassian Ventures, Salesforce Ventures, соучредитель Figma Дилан Филд (Dylan Field) и соучредитель LinkedIn Рид Хоффман (Reid Hoffman). Браузер может стать центральным компонентом для продуктов Atlassian, в арсенале которой значится, в частности, система управления проектами Jira. «Суть в том, чтобы взять возможности SaaS-приложения Arc; ИИ, простоту, скорость и элегантную природу Dia; корпоративные решения Atlassian — и найти способ объединить это всё в Dia или ИИ-компоненте браузера», — рассказал о дальнейших перспективах актива Майк Кэннон-Брукс.

Теги: atlassian, the browser company, поглощение
