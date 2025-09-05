Сегодня 05 сентября 2025
Lenovo представила игровые OLED-мониторы Legion Pro — до 32″, до 4K и до 280 Гц

Компания Lenovo представила три новых игровых монитора серии Legion Pro — 27-дюймовые Legion Pro 27UD-10 и Legion Pro 27Q-10, а также 32-дюймовый Legion Pro Pro 32UD-10. Все три новинки построены на OLED-матрицах.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Модели Legion Pro 27UD-10 и Legion Pro 27Q-10 поддерживают разрешение 4K (3480 × 2160 пикселей), частоту обновления 240 Гц и обладают скоростью отклика 0,03 мс. Для дисплеев заявляет пиковая яркость 1000 кд/м2, 99-процентный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E<2, сертификаты VESA HDR TrueBlack 400 и ClearMR 13 000, поддержка Dolby Vision, а также AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync для синхронизации изображения.

В оснащение мониторов Legion Pro 27UD-10 и Legion Pro 27Q-10 входят по одному порту USB-C с режимом DisplayPort, по два HDMI 2.1, по одному DisplayPort 1.4, а также USB-концентраторы с одним USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с, зарядка до 15 Вт, DisplayPort 1.4) и тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с).

Модель Legion Pro 27Q-10 поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 280 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 1000 кд/м2. Экран имеет 99-процентный охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E <2. Монитор получил сертификаты VESA HDR TrueBlack 400 и ClearMR 15 000. Он поддерживает технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и VESA Adaptive Sync.

В оснащение Legion Pro 27Q-10 входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, а также USB-концентратор с одним восходящим USB 3.2 Gen 1 Type-B (5 Гбит/с) и тремя нисходящими USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с).

Модели Legion Pro 32UD-10 и Legion Pro 27Q-10 появятся в продаже в ноябре по цене €899 и €599 соответственно. Модель Legion Pro 27UD-10 ожидается в октябре по цене €859.

Источники:

Теги: lenovo, lenovo legion, oled-монитор
