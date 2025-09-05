Сегодня 05 сентября 2025
Lenovo представила мощный 16″ игровой ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D, RTX 5080 и сменными кейкапами

Компания Lenovo расширила ассортимент игровых ноутбуков серии Legion Pro 7 моделью на базе процессоров серии AMD Ryzen 9000HX. Лэптоп готов предложить в том числе флагманский 16-ядерный Ryzen 9955HX3D с частотой до 5,4 ГГц и дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

Ноутбук оснащён 16″ OLED-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика 0,08 мс. Типичная яркость экрана составляет 500 кд/м2. Дисплей имеет сертификат HDR TrueBlack 1000 и поддерживает технологию синхронизации изображения Nvidia G-Sync.

В качестве графической подсистемы производитель предлагает вплоть до дискретной GeForce RTX 5080 с TDP 175 Вт. Ноутбук также может предложить до 32 Гбайт ОЗУ DDR5-5600 и NVMe-накопитель PCIe 5.0 объёмом до 2 Тбайт. Legion Pro 7 оснащён клавиатурой с индивидуальной RGB-подсветкой каждой клавиши. Клавиатура не только обладает защитой от фантомных нажатий, но ещё и предлагает полностью заменяемые кейкапы.

Также Legion Pro 7 предлагает веб-камеру с разрешением 720p. При желании в качестве опции можно выбрать 5-Мп веб-камеру со шторкой. В оснащение ноутбука входит батарея ёмкость до 99,99 Вт·ч (зависит от конфигурации), три порта USB 3.2 Type-A (5 и 10 Гбит/с), два USB 3.2 Type-C (10 Гбит/с), один HDMI 2.1, комбинированный 3,5-мм аудиовыход и порт LAN. Ноутбук оснащён звуковой системой на базе четырёх динамиков и настройками Nahimic. Беспроводные сетевые возможности устройству обеспечивает поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В комплект поставки входит блок питания мощностью 400 Вт.

В Европе 16-дюймовый Lenovo Legion Pro 7 с процессорами Ryzen 9000HX появится в октябре по цене от €2899. В США новинка ожидается в ноябре по цене от $2399.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lenovo, игровой ноутбук, ryzen 9000hx, ноутбук, rtx 5080
