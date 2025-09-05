Сегодня 05 сентября 2025
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses
Представлена международная версия умных очков Rokid Glasses за $499

Спустя почти год после выхода в Китае Rokid решила выпустить умные очки с дисплеями на мировой рынок. Устройство Rokid Glasses позиционируется как самые лёгкие в мире смарт-очки с камерой, предназначенные как для частных лиц, так и для профессионалов.

Гаджет Rokid Glasses в оправе из магниево-алюминиевого сплава имеет массу всего 48 г, дужки из материала TR90 и поддержку линз с диоптриями. Присутствуют два монохромных зелёных дисплея Micro LED с дифракционным оптическим волноводом — разрешение каждого составляет 480 × 398 точек при яркости 1500 кд/м² и угле обзора 23°; можно регулировать размер текста и яркость изображения.

Смарт-очки располагают также камерой с 12-МПкс (3024 × 4032 пикселей) сенсором Sony IMX681, диафрагмой ƒ/2,25 и углом обзора 109°. На правой дужке размещена кнопка запуска съёмки — долгое нажатие переключает режимы фотосъёмки и видеозаписи; предусмотрен индикатор, предупреждающий окружающих о съёмке. Есть также два динамика и четыре микрофона, поддерживается функция шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

В качестве аппаратной платформы Rokid Glasses выступает чип Qualcomm AR1, который выполняет основные вычисления и принимает на себя сложные задачи; за обработку голосовых команд и «лёгких» задач отвечает дополнительный маломощный чип NXP RT600. Есть 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт постоянной памяти; для связи с внешним миром используются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6.

Синхронизация со смартфоном осуществляется через фирменное приложение — здесь настраиваются основные параметры, открывается доступ к отснятым материалам и производится обновление прошивки умных очков.

На борту самих Rokid Glasses есть встроенный аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч, ресурса которого хватит на 10 часов автономной работы в режиме «смешанного использования», а комплектное зарядное устройство поддерживает быструю зарядку — до 80 % за 20 минут. В качестве опции доступен футляр с дополнительным аккумулятором на 3000 мА·ч — его, обещает производитель, хватит на 10 полных зарядок.

Проект Rokid Glasses размещён на платформе Kickstarter, где можно оформить предзаказ за $499; в рознице они будут продаваться уже за $599. Объём собранных проектом средств приближается к отметке $1,5 млн при том, что производитель рассчитывал лишь на $20 тыс., а до конца кампании осталось ещё 35 дней.

Источник:

Теги: rockid, умные очки, смарт-очки, ifa 2025
