Сверхтонкий 5,9-мм смартфон Nubia Air получил 6,78″ AMOLED-экран и защиту IP69K

Тонкие телефоны становятся трендом этого года, и новое предложение компании ZTE — смартфон Nubia Air — не стал исключением. Его толщина составляет всего 6,7 мм, а в средней части корпуса — всего лишь 5,9 мм. Ещё одно отличие Nubia Air — повышенная пыле- и влагозащита, соответствующая стандартам IP68/IP69K.

Nubia Air базируется на 6-нм SoC Unisoc T8300 с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 20 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью 256 Гбайт. AMOLED-дисплей диагональю 6,78″ имеет разрешение 2720 × 1224 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Пиковая яркость составляет 4500 кд/м2. Экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Вверху дисплея в вырезе размещена 20-МПкс камера, а в нижней части — встроенный сканер отпечатков пальцев. Для защиты экрана от царапин используется стекло Gorilla Glass 7i.

На задней панели находится 50-мегапиксельная основная камера с 2-мегапиксельным датчиком глубины и 0,08-мегапиксельным вспомогательным объективом, а также поддержкой ИИ.

Автономность устройства обеспечивает батарея 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Вес устройства составляет 172 г.

Смартфон также отличается повышенной прочностью. Согласно ZTE, в ходе тестов он выдержал 6 тыс. падений. Устройство поставляется с предустановленным ИИ-чат-ботом Gemini с функцией перевода на базе ИИ в режиме реального времени. Технология AI Echo Cancellation 3.0 с использованием двух микрофонов обеспечивает чёткую слышимость собеседника во время телефонного разговора.

Смартфон выпускается в двух вариантах чёрного (Titanium Black, Streamer Black) и песочном (Titanium Desert) цветах. Сообщается, что поначалу Nubia Air поступит в продажу в Европе, затем наступит очередь стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.