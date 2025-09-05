На IFA 2025 показали пауэрбанк, который работает даже с пробитой батареей

BMX представила на выставке IFA 2025 в Берлине серию твердотельных внешних аккумуляторов SolidSafe с магнитными креплениями. Такие батареи продолжают работать даже с тяжёлыми механическими повреждениями и не воспламеняются, как популярные литиевые.

Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в мире мобильных устройств, сделав возможным всё — от смартфонов до электромобилей с большим запасом хода. Они предлагают высокую плотность хранения энергии, но обладают серьёзным недостатком. Такие батареи легко повреждаются, что грозит их возгоранием. Решением являются твердотельные источники питания без жидкого электролита — их представила компания BMX в серии SolidSafe.

Серия BMX SolidSafe включает варианты ёмкостью 5000 и 10 000 мА·ч. Есть и обновлённая старшая модель со слотом для карт памяти microSD. Сегодня в широкой продаже много батарей такой ёмкости, но решения на базе твердотельных элементов всё ещё редки.

Они не просто способны выдерживать тяжёлые механические удары — производитель пронзил один из них шурупом, и аккумулятор не не только не воспламенился, но и сохранил способность заряжать телефон в этом состоянии.

Предусмотрен традиционный порт USB Type-C, а также поддержка беспроводной зарядки Qi2 с магнитным креплением и мощностью 15 Вт.

BMX запустила на Kickstarter кампанию, посвящённую своим внешним батареям SolidSafe — на краудфандинговой платформе можно до 14 сентября оформить предзаказ на них со скидкой до 50 % от будущей розничной цены. А в широкой продаже они будут стоить $80 за вариант ёмкостью 5000 мА·ч и $100 за вариант с 10 000 мА·ч.