Обзор PCIe 5.0-накопителя Patriot Viper PV593: история про баланс

Возможно, вы этого и не заметили, но рынок твердотельных накопителей уже успело накрыть волной флагманских PCIe 5.0 SSD второго поколения. В результате рыночный ландшафт стремительно меняется. Накопители первого поколения, построенные на платформе Phison E26, постепенно отходят на второй план из-за присущих им недостатков — в первую очередь, из-за довольно высокого нагрева, требующего специальных средств охлаждения и закрывающего им дорогу в ноутбуки. Зато второе поколение PCIe 5.0 SSD, основанное на свежих чипах, не только решает вопрос с тепловыделением, но и как минимум не уступает предшественникам по быстродействию.

Секрет случившегося прогресса довольно прост: разработчики контроллеров перешли на более «тонкие» технологические процессы. Если чип Phison E26 производится по 12-нм техпроцессу, освоенному TSMC ещё в 2017 году, то новые контроллеры перешагнули на куда более современные 5–6-нм нормы. И таких прогрессивных решений, способных стать фундаментом PCIe 5.0 SSD второго поколения, известно уже как минимум три: Samsung Presto, Phison E28 и Silicon Motion SM2508.

Впрочем, нужно сделать некоторые оговорки. Чип Presto — сугубо внутренний проект компании Samsung, и его можно встретить лишь в одном-единственном продукте, Samsung 9100 Pro. E28 — контроллер, который существует пока в основном на бумаге. Хотя Phison и обещала, что первые SSD на его основе появятся на прилавках к осени, свого слова она не сдержала. Так что, по сути, отдуваться за всех приходится контроллеру Silicon Motion, и это у него довольно неплохо получается. Более того, чип SM2508 получился удивительно гибким: в зависимости от применённой флеш-памяти и прошивки SSD на его основе могут быть очень разными по характеристикам. Например, WD Black SN8100 завоевал звание самого быстрого на данный момент потребительского накопителя. Похожий на него Kingston Fury Renegade G5 оказался чуть медленнее, но всё равно быстрее любых PCIe 5.0 SSD первого поколения. А Adata XPG Mars 980 Blade не предложил весомых улучшений в скорости по сравнению с решениями на контроллере Phison E26, но зато привлёк внимание выгодным сочетанием цены и производительности.

Иными словами, каждый новый SSD на чипе SM2508 — это всегда интрига. И сегодня мы познакомимся с ещё одним носителем этой платформы — накопителем Patriot Viper PV593. По паспортным характеристикам он выглядит скромнее флагманов WD и Kingston, но обещанные им 14 Гбайт/с при чтении и 13 Гбайт/с при записи — это всё ещё серьёзная заявка. А значит, у нового продукта Patriot Viper есть все шансы занять заметное место в числе наиболее интересных PCIe 5.0 SSD на рынке.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

Мы уже привыкли к тому, что накопители на контроллере SM2508 имеют не особенно запоминающуюся внешность. Ещё бы: раньше быстрому SSD в большинстве случаев полагался какой-нибудь замысловатый радиатор, но для нового поколения PCIe 5.0-накопителей это совсем не нужно. Поэтому Patriot Viper PV593 выглядит очень просто: как стандартная плата формата M.2 2280 с наклейкой на лицевой стороне.

Однако наклейка эта не так проста, как кажется. Внутри неё находится тонкая алюминиевая пластина, которая призвана улучшить отвод тепла от контроллера. По задумке производителя, такого охлаждения для 6-нм чипа SM2508 на Viper PV593 вполне достаточно, и накопитель не должен перегреваться даже в ноутбуках. Впрочем, в десктопах он почти наверняка окажется под штатным радиатором материнской платы, который снимет любые сомнения относительно достаточности теплоотвода.

На наклейке приведён самый минимум информации — название и объём накопителя, его артикул и серийный номер. Никаких данных о дате производства или об установленной на заводе прошивке тут нет.

Удалив этикетку, с элементной базой Patriot Viper PV593 можно познакомиться подробнее. Сразу же заметим, что компоненты расположены на обеих сторонах печатной платы, и это может быть не совсем удобно с точки зрения охлаждения, а ещё такие SSD могут не подойти для некоторых тонких ноутбуков с «заниженными» слотами M.2. Но зато это позволяет разместить на плате большее количество микросхем памяти с меньшим числом кристаллов NAND внутри, что даёт возможность снизить себестоимость SSD.

На исследуемом образце Patriot Viper PV593 ёмкостью 2 Тбайт размещено четыре микросхемы флеш-памяти, в каждой из которых находится по четыре кристалла NAND ёмкостью по 1 Тбит. Компоновка подобных микросхем довольно проста, и в случае Viper PV593, судя по нанесённой на них маркировке, они сделаны каким-то сторонним подрядчиком, специализирующимся на корпусировании микросхем.

Впрочем, их «сердце» не является загадкой. В маркировке явно указано B58R — кодовое имя ядер флеш-памяти Micron восьмого поколения. Это 232-слойная TLC 3D NAND, которая довольно давно и повсеместно применяется в SSD на контроллере Phison E26. Но у использования такой памяти в накопителе на контроллере SM2508 есть две стороны. Хорошая заключается в том, что это достаточно быстрая и положительно зарекомендовавшая себя с точки зрения ресурса флеш-память. Кроме того, её зрелость и распространённость идут на пользу снижению себестоимости SSD. Однако, с другой стороны, такую память нельзя назвать передовой. Её интерфейс работает на частоте 2400 МГц, в то время как современные разновидности флеш-памяти, встречающиеся в самых быстрых накопителях (в тех же WD Black SN8100 или Kingston Fury Renegade G5), пользуются более скоростным 3600-МГц интерфейсом Toggle 5.0.

Помимо микросхем NAND, на плате Viper PV593 установлен контроллер Silicon Motion SM2508 и сопровождающая его микросхема DRAM — 2 Гбайт LPDDR4-4266. Это оптимальное соотношение: объём DRAM соответствует объёму памяти по правилу «1 Гбайт DRAM на 1 Тбайт NAND», так что Patriot здесь не экономила. Таким образом, по своей архитектуре Patriot Viper PV593 довольно близок к Adata XPG Mars 980 Blade.

Однако печатная плата у этих двух накопителей заметно различается по дизайну. Это вряд ли имеет принципиальное значение, но одну деталь всё-таки нужно отметить: на Viper PV593 добавлен яркий зелёный светодиод, который отображает активность накопителя, — ни на каких других SSD на базе контроллера SM2508 подобных «маячков» нам не попадалось.

В итоге получается вот что: Patriot Viper PV593 опирается на современный 6-нм восьмиканальный контроллер SM2508 с поддержкой PCIe 5.0, оснащён полноценным и быстрым буфером DRAM, но использует TLC 3D NAND прошлого поколения, уступающую по скорости актуальным 3600-МГц вариантам. Что это значит в смысле производительности? Давайте посмотрим.

⇡#Технические характеристики

Восьмиканальный массив флеш-памяти с 2400-МГц интерфейсом теоретически способен обеспечить пропускную способность до 19 Гбайт/с — больше, чем позволяет сам интерфейс PCIe 5.0 x4, ограниченный полосой пропускания в 15,8 Гбайт/с. Но в реальности идеальных условий не бывает: накладные расходы и задержки при работе с массивом ячеек снижают итоговую скорость. В результате паспортное значение максимальной скорости линейного чтения у Patriot Viper PV593 составляет 14 Гбайт/с. Это ниже рекордных 14,9 Гбайт/с, выдаваемых WD Black SN8100, а также хуже возможностей отдельных решений на контроллере Phison E26, которые могут выдать скорость линейного чтения до 14,5 Гбайт/с. Тем не менее на фоне современных PCIe 5.0 SSD характеристики Viper PV593 выглядят вполне конкурентоспособно.

Производитель Patriot Серия Viper PV593 Модельный номер PV593P1TBM28H PV593P2TBM28H PV593P4TBM28H Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 5.0 x4 – NVMe 2.0 Ёмкость 1000 Гбайт 2000 Гбайт 4000 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Micron 232-слойная 1-Тбит TLC 3D NAND Контроллер Silicon Motion SM2508 Буфер: тип, объем DDR4,

1024 Мбайт DDR4,

2048 Мбайт DDR4,

4096 Мбайт Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 14000 14000 14000 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 10000 13000 13000 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1650 тыс. 2000 тыс. 2000 тыс. Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1650 тыс. 1650 тыс. 1650 тыс. Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт н/д н/д н/д MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч н/д Ресурс записи, Тбайт 700 1400 3000 Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: ДхВхГ, мм 80 х 22 х 3,8

Заявленные для Patriot Viper PV593 показатели производительности в целом похожи на те, что предлагают лучшие модели на платформе Phison E26, немного превосходя их в скорости мелкоблочного чтения. Это означает, что Viper PV593 заведомо не попадает в число быстрейших PCIe 5.0 SSD сегодняшнего дня. И WD Black SN8100, и Samsung 9100 Pro обещают в полтора раза более высокую скорость мелкоблочной записи, а также на 5–15 % превосходят Viper PV593 в других паспортных характеристиках быстродействия.

Однако при этом нельзя не отметить, что при проверке скоростных спецификаций тестом CrystalDiskMark накопитель Patriot выдаёт лучшие показатели, чем задекларированы производителем.

Измеренная в реальности скорость мелкоблочной записи с максимально глубокой очередью запросов у Viper PV593 почти достигает 2 млн IOPS, а скорость линейного чтения приближается к отметке 14,3 Гбайт/с. И если исходить из этих чисел, то получается, что по пиковым значениям производительности новинка Patriot всё-таки превосходит PCIe 5.0-накопители первого поколения на контроллере Phison E26.

При этом у Viper PV593 есть и другие преимущества в спецификациях, в частности увеличенный ресурс. До истечения гарантии его можно перезаписать не 600, а 700 раз, то есть Patriot разрешает более интенсивное, чем обычно, использование своего SSD. При этом длительность гарантийного срока составляет 5 лет, и эта гарантия работает в российских условиях, в отличие, например, от накопителей Samsung или Western Digital, которые в отечественной рознице обычно продаются с гарантией магазина, действующей, как правило, лишь один год.

К сожалению, Patriot не стала указывать в спецификациях своего SSD энергопотребление, а ведь это ещё одна ключевая особенность решений на контроллере SM2508, достойная упоминания. Дело в том, что, по данным разработчиков этой микросхемы, накопители на её основе не должны потреблять более 7 Вт, что совсем немного для флагманского PCIe 5.0 SSD. Для сравнения: продукты на базе чипа Phison E26 имеют потребление до 11 Вт, а Samsung 9100 Pro — до 9 Вт.

⇡#Программное обеспечение

Никакого сервисного ПО для Patriot Viper PV593 производитель не предлагает, что немного расстраивает, поскольку лишает пользователей этого SSD возможности обновлять прошивки, в то время как Silicon Motion обновляет микропрограммы своих контроллеров с завидной регулярностью.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Несмотря на то, что Patriot Viper PV593 не претендует на лавры лидера в сегменте PCIe 5.0 SSD, его всё равно можно считать полноправным участником когорты флагманских решений. Поэтому сравнивать его логично с другими быстрыми PCIe 5.0 SSD: Samsung 9100 Pro (на собственном контроллере), WD Black SN8100 (на таком же чипе SM2508), Crucial T705 (на контроллере Phison E26) и проч. Естественно, этой тройкой набор конкурентов не ограничивается, и более подробно с их полным списком можно ознакомиться в приведённой таблице.

Накопитель Ёмкость Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata XPG Mars 980 Blade 2048 Гбайт SMAR-980B-2TCS PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND Y0218A Crucial T705 2000 Гбайт CT2000T705SSD3 PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND PACR5111 Kingston Fury Renegade G5 2048 Гбайт SFYR2S/2T0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Kioxia 218L TLC NAND SGW00110 Kingston KC3000 2000 Гбайт SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 MSI Spatium M570 Pro Frozr 2000 Гбайт SM570PN2TBF PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND EQFM22.2 Patriot Viper PV593 2000 Гбайт PV593P2TBM28H PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND Y0428T Samsung 9100 Pro 2000 Гбайт MZ-VAP2T0BW PCIe 5.0 x4 Samsung Presto 2 Гбайт Samsung 236L TLC NAND 0B2QNXH7 Samsung 990 Pro 2000 Гбайт MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Pascal 2 Гбайт Samsung 176L TLC NAND 4B2QJXD7 WD Black SN8100 2000 Гбайт WDS200T1X0M-00CMT0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт SanDisk 218L TLC NAND 830ZRR02

Конфигурация тестовой системы имела следующий вид:

Процессор: Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестовые накопители при испытаниях устанавливаются на материнской плате во второй слот PCIe 5.0 x16 (через переходник Asus PCIe 5.0 M.2 Card), к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.26100.2454.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование — важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитном режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать максимальную скорость лишь на ограниченных объёмах данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

В целом алгоритмы кеширования, реализованные в Patriot Viper PV593, похожи на то, как работает SLC-кеш в накопителях на контроллере Phison E26. Отчасти это связано с тем, что в обоих случаях используется одинаковая флеш-память Micron B58R, а отчасти — с тем, что контроллер SM2508 для ускоренной записи использует не однобитный SLC-режим ячеек флеш-памяти, а двухбитный MLC. За счёт этого достигается значительное увеличение объёма данных, который можно записать на повышенной скорости. Например, чистый двухтерабайтный Viper PV593 может принять в ускоренном режиме до 1,4 Тбайт данных, что составляет примерно две трети от его полной ёмкости.

Обратной стороной такого подхода является не самое очевидное поведение SLC-кеширования в случаях, когда запись происходит на частично заполненный SSD. Например, заполненный на 75 % Viper PV593 в режиме ускоренной записи работает быстрее, чем полностью свободный накопитель. Впрочем, в любом случае показатели производительности, с которой происходит копирование файлов на Viper PV593 средствами Windows, довольно типичны. До исчерпания SLC-кеша (или MLC-кеша в данном случае) скорость записи составляет от 3,4 до 5,0 Гбайт/с; если же запись происходит в TLC-режиме, это значение падает до 1,3 Гбайт/с.

Есть у Viper PV593 и ещё одна неожиданная особенность — заметный разброс производительности при копировании с него файлов (то есть при чтении) с помощью стандартных средств Windows. На графике ниже показано, как скачет скорость по всему объёму, — она непредсказуемо меняется в интервале от 2,5 до 3,5 Гбайт/с.

При этом средняя скорость чтения файлов при копировании в Windows получается равной 3,1 Гбайт/с — это немного меньше, чем у большинства других PCIe 5.0 SSD как первого, так и второго поколений. Фактически в этом испытании накопитель Patriot откатывается по скорости к показателям Samsung 990 Pro, который работает через интерфейс PCIe 4.0.

Что же касается записи, то средняя скорость копирования файлов на чистый Viper PV593 2 Тбайт от начала и до конца свободного пространства составляет 2,4 Гбайт/с, и по этому показателю рассматриваемый накопитель несколько отстаёт от решений на базе контроллера Phison E26. Однако вместе с тим ему удаётся превзойти Samsung 9100 Pro и выступить на одном уровне с WD Black SN8100.

Patriot Viper PV593 находится не слишком далеко от Samsung 9100 Pro и WD Black SN8100 и по максимальной и минимальной скорости копирования файлов на накопитель. Иными словами, в отношении скорости самой простой файловой записи к продукту Patriot сложно предъявить какие-либо претензии. Хотя справедливости ради нужно заметить, что аналогичный по архитектуре Adata XPG Mars 980 Blade всё-таки выступает чуть лучше.

Как и другие накопители на контроллере SM2508, Patriot Viper PV593 не обладает способностью обрабатывать удаление файлов так, чтобы это было незаметно для пользователя. После стирания существенных объёмов данных происходит спад скорости и ощутимое увеличение времени отклика, которое продолжается несколько секунд. На графике ниже показана производительность мелкоблочного чтения сразу после высвобождения на SSD 64 Гбайт данных, и в этом случае Viper PV593 «уходит в себя» на три секунды. Флагманские модели накопителей на других контроллерах такими просадками скорости обычно не страдают.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

Ещё один вариант работы с файлами в Windows, который мы проверяем при знакомстве с новыми SSD, — копирование, архивирование и разархивирование файлов внутри пространства накопителя. Такие сценарии сложнее, чем простое перемещение файлов с накопителя или на него, поскольку в них контроллеру SSD приходится иметь дело сразу с двумя разнонаправленными потоками данных, и в этом случае его мощность и алгоритмы играют заметную роль. И в этих сценариях Viper PV593 несколько отстаёт от лидеров на контроллерах SM2508 и Phison E26, а также от Samsung 9100 Pro. Это значит, что применённая в Viper PV593 232-слойная TLC-флеш-память Micron несколько замедляет платформу SM2508. Например, основанный на том же контроллере Kingston Fury Renegade G5 при простом копировании файлов оказывается быстрее на весомые 42 %. Тем не менее новинка Patriot остаётся полноправным игроком в лиге PCIe 5.0 SSD — при файловых операциях она не только уверенно обходит Samsung 990 Pro с интерфейсом PCIe 4.0, но и демонстрирует более высокую производительность по сравнению с PCIe 5.0-моделью MSI Spatium M570 Pro, в которой используется флеш-память с частотой 2000 МГц.

⇡#Производительность в приложениях

Для изучения производительности накопителей в приложениях различного характера мы пользуемся двумя тестами, которые воспроизводят дисковую активность, возникающую на ПК при решении тех или иных практических задач. Первый тест — PCMark 10 — ориентирован на оценку быстродействия в общеупотребительных сценариях, характерных для дома и офиса. Второй — SPECworstation 4.0 — имеет профессиональный характер и моделирует существенно более интенсивную нагрузку, которая характерна для рабочих станций, используемых для инженерных расчётов и научных вычислений.

И в этих тестах отчётливо видно, что, несмотря на отличия в версиях микропрограммы, Patriot Viper PV593 работает практически идентично основанному на тех же аппаратных компонентах Adata XPG Mars 980 Blade. Это значит, что производительность Viper PV593 ниже, чем у флагманских WD Black SN8100 и Samsung 9100 Pro. Но вместе с тем этот накопитель заметно превосходит не только лучшие PCIe 4.0-решения, но и некоторые накопители на контроллере Phison E26, в которых устанавливается флеш-память с пониженной частотой (как в MSI Spatium M570 Pro).

Такая картина характерна для различных пользовательских сценариев. В любых ситуациях Viper PV593 уступает WD Black SN8100 (на контроллере SM2508), Crucial T705 (на контроллере Phison E26) и Samsung 9100 Pro (на собственном контроллере), но серьёзно превосходит соперников с интерфейсом PCIe 4.0, которые в настоящем тестировании представлены накопителями Samsung 990 Pro и Kingston KC3000.

PCMark 10

Особых перемен в относительном быстродействии участников тестов не наблюдается и при переходе к более тяжёлым профессиональным нагрузкам из бенчмарка SPECworstation 4.0. Обратить внимание стоит разве только на то, что в этом случае Viper PV593 попадает в одну группу не только с Adata XPG Mars 980 Blade, но и с Crucial T705. Впрочем, для профессиональных нагрузок все эти продукты подходят не лучшим образом. Те модели SSD, которые соответствующим образом оптимизированы для серьёзных применений, выдают производительность в полтора-два раза выше.

Результаты по отдельным видам нагрузки в SPECworstation 4.0, приведённые на диаграммах ниже, позволяют убедиться, что Patriot Viper PV593 — не самый лучший выбор для высокопроизводительных рабочих станций. Например, его явно не стоит использовать в системах, предназначенных для работы в пакетах инженерного проектирования. Более того, в части профессиональных сценариев Viper PV593 отстаёт даже от Samsung 990 Pro с более медленным интерфейсом PCIe 4.0.

SPECworkstation 4.0

⇡#Производительность в играх

Разнородные тесты оценивают Patriot Viper PV593 примерно одинаково. Этот накопитель не может претендовать на звание PCIe 5.0-лидера, но всё равно предлагает довольно высокую скорость работы, демонстрируя серьёзный прогресс в быстродействии по сравнению как с PCIe 4.0-флагманами, так и с PCIe 5.0 SSD класса MSI Spatium M570 Pro Frozr, где используется 2000-МГц флеш-память. Схожую расстановку сил можно наблюдать и в 3DMark Storage — тесте, который оценивает быстродействие SSD в игровых системах.

При этом в относительном выражении отставание Viper PV593 от наиболее передовых PCIe 5.0 SSD не так уж и заметно. Его результат близок к показателям Crucial T705 и Samsung 9100 Pro. И лишь WD Black SN8100 и Kingston Fury Renegade G5, использующие 3600-МГц флеш-память, могут похвастать серьёзным преимуществом перед новинкой Patriot.

Более того, если обратить внимание на результаты, полученные в отдельных сценариях, то можно обнаружить, что при захвате игрового видео в OBS, при установке игровых приложений или при сохранении прохождения производительность нового накопителя Patriot превышает показатели Samsung 9100 Pro. Иными словами, пусть Patriot Viper PV593 и не становится чемпионом в игровых тестах, его производительности вполне достаточно для современных игровых систем верхнего уровня.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты

При измерении производительности синтетическими тестами редко можно натолкнуться на какие-то сюрпризы. Но именно в этот раз картина в CrystalDiskMark отличается от того, что мы видели при использовании комплексных тестов, генерирующих реальные нагрузки.

В частности, при измерении скоростей последовательного чтения и записи Patriot Viper PV593 выступает практически наравне с самыми быстрыми PCIe 5.0 SSD. Впрочем, линейные операции заметно нагружают массив флеш-памяти, но при этом не требуют от контроллера каких-то особых усилий по их обработке. Поэтому в данном случае высокий результат Viper PV593 во многом определяет используемая в нём 232-слойная TLC 3D NAND компании Micron.

В случае мелкоблочной нагрузки без очереди запросов (Q1T1) ситуация меняется. С одной стороны, при записи Viper PV593 показывает рекордную производительность, обгоняя даже WD Black SN8100. Однако при чтении и смешанной нагрузке его относительный результат снижается, и он выступает на уровне Samsung 990 Pro. Это, впрочем, не так уж и плохо, поскольку более высокую скорость работы с 4-Кбайт блоками могут обеспечить разве только WD Black SN8100, Kingston Fury Renegade G5 и Samsung 9100 Pro.

⇡#Температурный режим

Энергоэффективность и умеренный нагрев в обязательном порядке упоминаются как положительные качества любого PCIe 5.0-накопителя на контроллере SM2508. Patriot Viper PV593 не исключение. В его описании на официальном сайте обещано, что «даже при длительных интенсивных нагрузках SSD остаётся прохладным и работает стабильно». И это действительно недалеко от истины — новый контроллер Silicon Motion производится по 6-нм техпроцессу, что является залогом его умеренного тепловыделения.

Впрочем, «прохладная и стабильная» работа — всё же некоторое преувеличение. Это видно по результатам тестирования, в котором мы испытали Viper PV593 с его штатным охлаждением без добавления каких-либо дополнительных радиаторов материнской платы. На приведённом графике показано, как выглядит изменение температур при пятиминутной смешанной нагрузке из чтения и записи (в соотношении 80 на 20). У накопителя Patriot предусмотрено сразу три термодатчика, температуру контроллера показывает датчик под номером два.

Как хорошо видно, за первые 120 секунд теста Viper PV593 нагревается настолько сильно, что срабатывает температурный троттлинг: контроллер снижает частоту и ограничивает производительность. Однако тепловыделение этого SSD действительно значительно ниже, чем у распространённых PCIe 5.0-продуктов на контроллере Phison E26, которые без радиатора не способны нормально проработать и десяти секунд. Так что добавить Viper PV593 какое-то охлаждение всё-таки не помешает, но ничего сверхъестественного не требуется — обычного радиатора материнской платы будет более чем достаточно. Но и это не обязательно. Если речь идёт о ноутбуках, то можно оставить накопитель в первозданном виде, просто следует учитывать, что длительные непрерывные нагрузки могут приводить к снижению производительности.

В действительности нам пока не попадалось ни одного высокопроизводительного PCIe 5.0 SSD, который можно было бы использовать без дополнительного охлаждения, не делая никаких оговорок. Так что в сравнении с конкурентами Viper PV593 попадает в число наиболее сбалансированных решений по тепловому режиму наряду с другими накопителями на контроллере SM2508, такими как Adata XPG Mars 980 Blade и Kingston Fury Renegade G5. Подтвердить сказанное можно термоснимком Patriot Viper PV593, сделанным во время его длительной работы под нагрузкой.

Здесь видно, что внешняя поверхность накопителя нагревается до 70–80 градусов, что значительно ниже температур, свойственных Samsung 9100 Pro и накопителям на чипе Phison E26, которые нередко переваливают за 100 градусов.

⇡#Выводы

Контроллер Silicon Motion SM2508 благодаря своей мощности, гибкости и экономичности стал настоящей находкой для производителей накопителей, уставших от платформы Phison E26. Поэтому совсем не удивительно, что он сразу же обрёл широкую популярность. Сегодня на его основе выпускают самые разные PCIe 5.0 SSD, от безусловных чемпионов до более сбалансированных решений. Рассмотренный в этом обзоре Patriot Viper PV593 ближе к последней категории.

В нём производитель использовал зрелую 232-слойную флеш-память Micron, которая, очевидно, не даёт возможности раскрыть весь заложенный в контроллере SM2508 потенциал. В результате по производительности Viper PV593 оказывается сравним с моделями на платформе Phison E26, а до WD Black SN8100 или Samsung 9100 Pro он заметно не дотягивает. Но этот разрыв не стоит преувеличивать: в тестах, моделирующих реальную нагрузку, Viper PV593 уступает лидерам лишь на 15–20 %. А это значит, что он, так же как и флагманы, оставляет любые PCIe 4.0-решения далеко позади и отлично вписывается в современные высокопроизводительные системы.

При этом нельзя не отметить ещё одно важное достоинство Viper PV593 — его энергоэффективность. Контроллер SM2508 в сочетании с удачным дизайном делают этот накопитель значительно «холоднее» большинства PCIe 5.0 SSD. Он работает при адекватных температурах даже с самой простой алюминиевой теплорассеивающей пластинкой, и его можно использовать не только без массивных дополнительных радиаторов, но и даже в ноутбуках.

Однако главная интрига связана с ценой. Очевидно, что Patriot совершенно сознательно пошла на компромисс в производительности, чтобы оптимизировать себестоимость. Поэтому цена Viper PV593 может оказаться неожиданно привлекательной. К сожалению, пока проверить эту гипотезу не представляется возможным — этого SSD еще нет в продаже. Но если судить по аппаратно похожей модели Adata XPG Mars 980 Blade, новинка Patriot может оказаться примерно на 30 % дешевле флагманских PCIe 5.0 SSD от Samsung, WD и Kingston. И в этом случае у Patriot Viper PV593 появятся неплохие шансы привлечь на свою сторону массового покупателя.

В итоге: Viper PV593 это не «король среди PCIe 5.0 SSD», но, откровенно говоря, в реальной жизни мало кто заметит его отставание от лидеров. А вот то, что он холоднее и дешевле, заметят все. Так что если WD и Samsung сделали свои PCIe 5.0-накопители с явным прицелом на энтузиастов высокой производительности, то Patriot предлагает PCIe 5.0-вариант «для людей». Такие модели как раз и становятся хитами продаж и двигают рынок вперёд.