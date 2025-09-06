Сегодня 06 сентября 2025
Logitech готовит к выпуску аналог клавиатуры MX Keys S на солнечной батарее

Компания Logitech готовится к началу продаж беспроводной клавиатуры Signature Slim Solar+, поскольку недавно описание устройства появилось на сайте Amazon в Мексике. Главная особенность новинки заключается в наличии солнечной панели, благодаря чему срок автономной работы клавиатуры может достигать 10 лет.

Истчоник изображений: Amazon

Источник изображений: Amazon

В обычных беспроводных клавиатурах источником питания служат батарейки AA, которых хватает на несколько месяцев. Также можно найти немало моделей с поддержкой проводной или беспроводной зарядки. Одним из последних новшеств стало использование солнечных панелей, что ранее применялось в продуктах разных производителей, включая Lenovo и саму Logitech.

Внешний облик Slim Solar+ покажется знакомым любому поклоннику устройств Logitech. Беспроводная клавиатура графитового цвета похожа на модель MX Keys S, но оснащена солнечной панелью, которая расположена в верхней части корпуса. Узкая солнечная панель поглощает дневной или искусственный свет, за счёт чего вырабатывается достаточное количество энергии даже в пасмурные дни. В устройстве используется фирменная система зарядки Logi LightCharge, объединяющая узкую светопоглощающую полосу с долговечным и энергоэффективным аккумулятором.

Корпус Slim Solar+ на 70 % изготавливается из переработанного пластика. Габариты устройства составляют 430,8 × 142,9 × 20,2 мм, а вес — 700 г. Устройство получилось чуть крупнее MX Keys S из-за панели, но при этом оно на 14 % легче. Поддерживается подключение до трёх устройств с возможностью быстрого переключения между ними с помощью одной клавиши. Имеется отдельная клавиша для запуска ИИ-помощника Microsoft Copilot в Windows или Google Gemini в ChromeOS.

К сожалению, стоимость устройства в описании не была указана. Однако появление новинки на Amazon может свидетельствовать о скором анонсе Slim Solar+.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
logitech, slim solar+, клавиатура
