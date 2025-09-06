Bose обновила полноразмерные наушники QuietComfort Ultra — цена не изменилась

Компания Bose представила второе поколение флагманских наушников QuietComfort Ultra, которые получили ряд улучшений при сохранении прежней цены в $449. Новинка уже доступна для предзаказа, а продажи стартуют в начале октября.

Главное новшество — поддержка передачи звука без потерь через проводное подключение по USB-C. Теперь пользователи могут рассчитывать на воспроизведение аудио с качеством 16 бит/44,1 кГц или 16 бит/48 кГц, что заметно выделяет модель на фоне конкурентов, ограниченных Bluetooth-подключением. Кроме того, компания обновила фирменную технологию пространственного звука Immersive Audio, добавив новый режим Cinema. Он расширяет звуковую сцену и позволяет создавать кинематографический эффект не только при просмотре фильмов, но и при прослушивании подкастов и аудиокниг.

Отдельное внимание инженеры уделили активному шумоподавлению. Использование новых алгоритмов позволило повысить его эффективность, а режим прозрачности (Aware) стал работать более естественно. Улучшена и подача звука: более уверенный бас на высокой громкости, лучшее разделение частот и общее ощущение объёмности.

Время автономной работы выросло до 30 часов с активным шумоподавлением и до 45 часов без него, а при включённом пространственном аудио — до 23–24 часов. Наушники поддерживают быструю зарядку: 15 минут у розетки обеспечат около трёх часов воспроизведения. Для экономии энергии добавлен автоматический режим ожидания — устройство выключается, когда его снимают с головы или убирают в чехол, и включается снова при надевании.

QuietComfort Ultra второго поколения получили поддержку Bluetooth 5.4, aptX Adaptive, Google Fast Pair и мультипоинт-подключения. Наушники автоматически определяют положение на голове и при этом остаются достаточно лёгкими — около 254 граммов, что вместе с мягкими амбушюрами обеспечивает высокий уровень комфорта даже при многочасовом использовании.

Внешне модель близка к предыдущему поколению, но теперь доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, песочном и фиолетовом. Конструкция складывается, что делает устройство удобным в дороге. Единственный заметный недостаток — отсутствие влагозащиты.