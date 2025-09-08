Репортаж и интервью со стенда Baseus на выставке IFA 2025: передовые наушники с Sound by Bose и не только

Baseus известна главным образом как производитель зарядных устройств и пауэрбанков, но также компания активно развивает линейку наушников. И в рамках выставки IFA 2025 компания представила кое-что необычное — семейство высококлассных наушников Inspire, разработанных совместно с компанией Bose — известным производителем аудиоустройств класса Hi-End. Таким образом Baseus хочет сделать качественный звук доступным каждому.

Флагманом новой серии стали полноразмерные беспроводные наушники Baseus Inspire XH1. Они поддерживают не только звук Sound by Bose, но и современные стандарты Hi-Res Audio с кодеком LDAC и объёмный звук Dolby Audio. Уникальная технология SoundFit позволяет автоматически подстраивать звучание под индивидуальные особенности слуха пользователя.

Особое внимание Baseus уделила системе шумоподавления: Inspire XH1 получили четыре слоя активного ANC, которые позволяют практически полностью избавиться от внешнего шума, а массив из пяти микрофонов и интеллектуальные алгоритмы DNN обеспечивают кристально чистую передачу голоса даже в условиях городского шума.

Аккумулятора хватает до 100 часов работы — один из лучших показателей на рынке, а быстрая зарядка обеспечивает до 12 часов воспроизведения после всего 10 минут у розетки. Для комфорта при длительном прослушивании используются мягкие амбушюры из искусственной кожи и лёгкое оголовье, а разнообразие расцветок — от строгого чёрного до лимитированных оранжевого и голубого вариантов — позволит подобрать модель под любой стиль.

Другой новинкой стали компактные беспроводные наушники Baseus Inspire XC1 открытого типа с клип-конструкцией. Производитель подчёркивает, что это первые в мире открытые наушники с двойной системой из динамического драйвера и арматурного излучателя Knowles, обеспечивающей глубокий бас и впечатляющую детализацию высоких частот даже без плотного прилегания к уху. Новинка поддерживает современные стандарты передачи звука, включая Hi-Res Audio Wireless и LDAC, а также технологию пространственного звучания Dolby.

Массив из четырёх микрофонов поддерживает шумоподавление. Весит каждый наушник всего 6 граммов, а специально разработанная воздушная подушечка делает их практически незаметными на ушах. Отмечается и прочная конструкция, выдерживающая 10 000 сгибаний. Не забыли и о практичности: защита от пыли и влаги по стандарту IP66, быстрая зарядка (2,5 часа разговоров за 10 минут в кейсе), мультипойнт-подключение и до 40 часов автономности с зарядным кейсом делают Inspire XC1 универсальным вариантом для спорта, прогулок и активного образа жизни.

Дополняет линейку полностью беспроводные наушники Baseus Inspire XP1, рассчитанные на повседневное использование. Новинка получила продвинутую систему адаптивного шумоподавления, автоматически подстраивающуюся под уровень окружающего шума громкостью до 50 дБ. А за качественный звук отвечают двойные диафрагмы с точной передачей низких и высоких частот, дополненные технологиями SuperBass 3.0 и SuperBalance 3.0 для наилучшей передачи музыки разных жанров.

Благодаря эргономичной форме и мягким силиконовым насадкам эти наушники удобно носить в течение всего дня. Массив из шести микрофонов с искусственным интеллектом не только блокирует посторонние шумы, но и эффективно борется с ветром — даже при сильных порывах собеседник услышит только голос пользователя. На одном заряде гарнитура работает до восьми часов, а с кейсом — до 45 часов. Есть и быстрая зарядка — +2,5 часа работы за 10 минут в кейсе.

Помимо аудиопродуктов, Baseus продемонстрировала на IFA 2025 и другие новые разработки. Например, умную камеру Baseus Security X1 Pro с уникальным двойным вращающимся модулем и поддержкой видео 3K Ultra HD. Она способна полностью охватывать помещение без слепых зон, оснащена солнечной панелью с функцией автотрекинга для полностью автономной работы и поддерживает расширяемую память до 512 Гбайт, что избавляет от необходимости подписки на облачные сервисы. Камера предназначена для работы как в доме, так и на улице. Поддерживается интеллектуальный режим работы, в котором камера определяет и записывает важные моменты вместо традиционного пассивного мониторинга.

Не обошлось и без новых решений для зарядки мобильных устройств — представлена серия устройств Baseus PicoGo II, в которую вошли проводные и беспроводные зарядки, а также пауэрбанки. Зарядное устройство PicoGo AE11 обладает мощностью 67 Вт в гораздо более компактном корпусе по сравнению с решениями конкурентов, равно как и более мощная модель PicoGo AE21 на 100 Вт. При этом последняя оснащена встроенным цифровым дисплеем и сворачивающимся 1,5-метровым кабелем. Обе новинки способны заряжать до трёх устройств одновременно.

Беспроводная зарядка PicoGo AF21 поддерживает стандарт Qi 2.2 с мощностью до 25 Вт с магнитным креплением для iPhone и других устройств (на фото на неё установлен Pixel 10). Она обладает складной конструкцией и позволяет заряжать одновременно до трёх устройств — общая мощность составляет 35 Вт.

Также в новой серии дебютировали пауэрбанки с поддержкой беспроводной зарядки Qi 2.2. Модель PicoGo AM61 предлагает мощность до 45 Вт и ёмкость 10 000 мА·ч. Аналогичные характеристики предлагает и модель PicoGo AM51, но в более компактном корпусе.

Все новинки Baseus на IFA 2025 демонстрируют стремление компании выйти за рамки производителя аксессуаров и стать по-настоящему технологическим брендом, способным предложить пользователю комплексную экосистему для комфортной и современной жизни. Серия Inspire с акустической настройкой от Bose показывает, что качественный звук становится всё более доступным.

В рамках выставки IFA 2025 нам удалось пообщаться с Лю Ни (Liu Ni), директором Baseus по аудиопродуктам, и узнать подробности о совместной работе с Bose и ключевых особенностях новинок.

— Как возникла идея сотрудничества между Baseus и Bose? Почему выбор пал именно на эту компанию?

— Мы провели очень тщательное исследование среди различных потенциальных брендов для сотрудничества. По итогам опросов именно у Bose оказалась самая высокая удовлетворённость среди покупателей и крайне высокий уровень повторных покупок. Кроме того, Bose — признанный лидер в области шумоподавления. Компания с богатой историей: начинала с авиации и военных технологий, а затем вывела эти решения на потребительский рынок. Поэтому для нас было очевидным, что лучшего партнёра для запуска премиальной линейки не найти.

— Насколько тесно взаимодействуют команды Baseus и Bose? Как распределяются задачи при создании новых устройств?

— Это очень близкое сотрудничество, которое затрагивает все этапы — от выбора компонентов до проектирования звуковых схем и настройки алгоритмов. Первичная настройка звука проходит по стандартам Bose, затем образцы отправляются на тестирование специалистам Bose. После их обратной связи мы дорабатываем продукт, чтобы достичь максимального качества. В аппаратной части за конструкцию и материалы отвечает команда Baseus, а настройка и дизайн звучания дорабатываются совместно с Bose.

— Есть ли уникальные функции или особенности, которые доступны только в новых наушниках Baseus Inspire?

— Да, мы реализовали несколько эксклюзивных решений. Например, в Inspire XH1 предусмотрен специальный режим шумоподавления для путешествий: он более глубоко фильтрует шум в самолётах и поездах, дополнительно снижая уровень на 5–6 дБ за счёт отдельного фильтра. Кроме того, система SoundFit позволяет персонализировать звук под особенности вашего слуха через фирменное приложение. Мы также оптимизировали конструкцию: используем уникальный сплав и тонкий металл для лёгкости и прочности, а амбушюры выполнены из инновационных материалов, которые обеспечивают максимальный комфорт даже при длительном использовании.

А в Inspire XC1 мы впервые объединили динамический драйвер для низких и средних частот и арматурный драйвер Knowles для проработки высоких частот — это обеспечивает широкую палитру звучания даже в открытом форм-факторе. Мы также решили проблему утечки звука: специальная система с двумя вентиляционными отверстиями и реверсивным звуковым потоком помогает эффективно гасить звук, который мог бы мешать окружающим. Кроме того, за счёт воздушной подушки и гибкой конструкции наушники удобно сидят даже на ушах разного размера — это действительно инновационное решение для сегмента open-ear.

— Планируются ли новые совместные устройства с Bose или другими крупными брендами?

— В ближайшие два–три года мы намерены продолжать стратегическое партнёрство с Bose и расширять совместное портфолио. Уже сейчас в разработке находятся новые продукты — скоро вы узнаете о них больше.