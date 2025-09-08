Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Doogee представила на IFA 2025 беспровод...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только

Компания Doogee, знаменитая своими защищёнными смартфонами, представила на выставке IFA 2025 целую серию новых устройств для любителей приключений и активного образа жизни. Причём главными новинками стали вовсе не защищённые смартфоны, а защищённые смарт-часы и наушники для приверженцев активного образа жизни. Здесь расскажем о новинках подробнее.

Главная новинка среди носимой электроники — смарт-часы Doogee Anywise W1 Pro, которые производитель не стесняясь называет «Garmin за привлекательную цену». Модель разработана специально для долгих походов и навигации вдали от цивилизации. Часы оснащены модулем GPS с поддержкой двух частотных диапазонов, могут работать с офлайн-картами и не требуют подключения к смартфону для определения маршрута — редкость даже среди специализированных туристических устройств. При этом производитель отмечает высокую точность навигации даже в полностью автономном режиме.

Корпус соответствует стандарту 5ATM по водонепроницаемости, так что W1 Pro не боятся дождя, грязи и длительного погружения в воду — с ними можно даже нырять. Часы оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей и работают от батареи ёмкостью 550 мА·ч. Поддерживается более 170 режимов спортивных тренировок.

В сегменте аудиотехники Doogee также приятно удивила. Новые наушники BoneAir Swim ориентированы на любителей плавания и активного отдыха на воде. Благодаря костной проводимости и водонепроницаемому корпусу IPX8 их можно использовать даже под водой, при этом окружающие звуки остаются слышимыми — это обеспечивает как безопасность, так и комфорт. Но как слушать музыку под водой без смартфона? Вряд ли многие берут его с собой прямо в бассейн. А BoneAir Swim могут справиться и без смартфона — в самих наушниках есть 32 Гбайт памяти, куда можно загрузить довольно объёмную подборку музыкальных треков.

Наушники оснащены батареей ёмкостью 140 мА·ч и предлагают автономность до 8 часов непрерывного воспроизведения музыки. Есть и быстрая зарядка — за 10 минут восполняется энергия для 2 часов работы. Новинка подойдёт не только пловцам, но и бегунам, велосипедистам и поклонникам других видов спорта, которым важно не терять связь с окружающей средой.

Без новых смартфонов, конечно, тоже не обошлось. Производитель представил защищённый смартфон S200 Ultra — флагман серии Shield. Он получил раму из алюминиево-титанового сплава и корпус из алюминия, выдерживающие экстремальные нагрузки и падения, а также дополнительный дисплей на тыльной стороне для мгновенного доступа к уведомлениям и не только.

Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 7400, дополненным 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 1 Тбайт — редкость для «неубиваемых» моделей. Также новинка предлагает 6,72-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц и набор из трёх тыльных камер, включая 100-Мп основной модуль и камеру ночного видения. Батарея ёмкостью 11 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт. Конечно, производитель продемонстрировал и другие смартфоны, как защищённые, так и традиционные, включая флагманский защищённый аппарат Doogee V Max Play со встроенным проектором, о котором мы рассказывали прежде.

В завершение стоит отметить, что в этом году производитель сделал ставку не только на выносливость и функциональность, но и на экологичность: в оформлении экспозиции акцентировано внимание на использовании вторсырья, возобновляемых материалов и принципах циклического дизайна.

Источник:

Теги: doogee, наушники, смарт-часы, защищенный смартфон, ifa 2025
doogee, наушники, смарт-часы, защищенный смартфон, ifa 2025
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Минцифры представило список интернет-сервисов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
К сбоям в работе SSD приводит бета-версия прошивки контроллеров Phison, а не обновление Windows 11
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 56 мин.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 3 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 4 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 7 ч.
Intel обновила функцию APO для повышения FPS в играх — увеличение производительности и поддержка новых игр 8 ч.
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали 15 ч.
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ 22 ч.
Авторы Borderlands 4 напомнили о скором релизе шутера и раскрыли планы по его дальнейшему развитию 23 ч.
Tencent выпустила открытую ИИ-модель, которая создаёт целые 3D-миры по одному изображению 07-09 12:29
OpenAI после критики GPT-5 реорганизовала команду, отвечающую за поведение ИИ 07-09 00:29
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 60 мин.
Gemini стал доступен в частных облаках Google Distributed Cloud 2 ч.
«Китайская Tesla» пообещала запустить собственное роботакси в 2026 году — а заодно и автопилот четвёртого уровня 3 ч.
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ 3 ч.
Репортаж и интервью со стенда Baseus на выставке IFA 2025: передовые наушники с Sound by Bose и не только 3 ч.
США заставят Samsung и SK hynix ежегодно подавать заявки на поставку оборудования в Китай 4 ч.
Бывший гендиректор AWS Адам Селипски назначен на пост консультанта KKR по ИИ 4 ч.
На стройке завода TSMC на Тайване обнаружили бомбу времён Второй мировой 4 ч.
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go 4 ч.
TSMC не понесёт серьёзных потерь из-за запрета на поставки оборудования в Китай 5 ч.