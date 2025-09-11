Сегодня 11 сентября 2025
Караоке-вечеринка в кубе — SVEN PS-555: для друзей и детских праздников

Для любителей весёлого отдыха, общения и времяпрепровождения на природе современные портативные колонки — это не просто устройства для воспроизведения треков, а верный и надёжный спутник, который создаёт нужную атмосферу и развлекает задушевными караоке-напевами. Чем же ещё можно удивить и привлечь внимание? У SVEN PS-555 есть что предложить.

Во-первых, эта колонка выделяется своим дизайном: монолитный корпус с металлическим грилем, удобная ручка для переноски, держатель для телефона на верхней панели и прорезиненные ножки снизу. При габаритах 362 × 302 × 254 мм и весе 3,7 кг она достаточно компактна, чтобы брать её с собой на природу — колонка легко помещается в багажнике автомобиля. Одновременно она выглядит настолько солидно, что не теряется и в интерьере гостиной. Отмечается также качество материалов и сборки — прочный пластик, чёткая подгонка деталей, приятная на ощупь фактура.

Во-вторых, SVEN PS-555 предлагает качественный звук. Двухполосная акустическая система с крупным 140-мм басовым динамиком и 35-мм ВЧ-динамиком выдаёт такой звук, который совершенно не ожидаешь от столь компактного устройства. Фазоинвертор на нижней панели работает как скрытый усилитель, создавая басы, от которых вибрирует воздух. На мощности 65 Вт колонка легко заполняет звуком пространство небольшого дачного участка или средней квартиры. Небольшой, но очень ёмкий корпус создаёт необходимую упругость, помогая формировать чистые, без перегрузки, глубокие басы и высокие частоты.

Комплектный проводной микрофон с кабелем 3 метра — приятный бонус. Можно устроить караоке-баттл с друзьями, голос передаётся чётко, без помех. Длинный провод позволяет свободно передавать микрофон друг другу или даже ходить с ним. При желании можно подключить любой микрофон в универсальный разъём.

Колонку можно рассматривать и как интересный вариант для подарка детям — хоть мальчишкам, хоть девчонкам, которые любят слушать музыку и петь. Это отличный вариант для детских праздников: яркая подсветка и простое подключение поддержат творческую атмосферу любой компании.

Технологии и подключения:

  • Bluetooth 5.0 — стабильное соединение даже на расстоянии
  • TWS-режим — объединение двух колонок в стереосистему
  • Разъёмы AUX, USB, microSD — музыка с любых источников
  • Пульт ДУ — управление на расстоянии

При громкости 80 % с включённым режимом BASS колонка работала более 7 часов — хватит на любую вечеринку. RGB-подсветка с разными режимами создаёт атмосферу, а при необходимости её можно отключить для экономии энергии.

SVEN PS-555 — отличный выбор для тех, кто ищет универсальную колонку для вечеринок, выездов на природу и караоке. Отдельно стоит отметить её потенциал для семейного использования: дети обожают петь в микрофон, а родители оценят качественный звук, надёжность и автономность.

За свои деньги (до 10 000 рублей) колонка предлагает отличное соотношение качества и возможностей. Это тот случай, когда техника не просто работает, а создаёт настроение для всей семьи.

Теги: sven, колонка, портативная акустика, караоке
