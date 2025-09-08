OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT

Компания OneXPlayer представила портативную игровую приставку X1 Air на базе процессоров Intel Lunar Lake, а также внешнюю док-станцию OneXGPU Lite с мобильной видеокартой AMD Radeon RX 7600M XT. Одной из особенностей внешнего блока с видеокартой является его оснащение разъёмом USB 5.0.

По словам производителя, консоль OneXPlayer X1 Air можно использовать в трёх режимах: как портативную приставку, как планшет, а также как ноутбук. Устройство оснащено двумя съёмными геймпадами и предлагает опционально магнитную клавиатуру.

В качестве основы OneXPlayer X1 Air может предложить процессоры Core Ultra 5 228V и Core Ultra 7 258V. Оба чипа имеют по четыре P- и E-ядра. Модель Ultra 5 работает с частотой до 4,5 ГГц, модель Ultra 7 — до 4,8 ГГц. Процессор Core Ultra 5 228V оснащён встроенной графикой Arc 130V (Battlemage) на базе 7 графических ядер Xe2 с частотой до 1,85 ГГц, модель Core Ultra 7 258V получила «встройку» Arc 140V на базе восьми ядер Xe2 с частотой до 1,95 ГГц.

Также приставка имеет 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8533, SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт, батарею на 72,77 Вт·ч и 10,95-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 540 кд/м².

В оснащение OneXPlayer X1 Air вошли два USB 4.0 (Type-C), один USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудиовыход, слот для TF 4.0 с поддержкой карт объёмом до 2 Тбайт и скоростью до 300 Мбайт/с, а также слот для съёмных накопителей нового формата Mini SSD (разработан Biwin) объёмом до 1 Тбайт и скоростью до 4000 Мбайт/с. Также устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2. Кроме того, оно оснащено динамиками от Harman. Размеры OneXPlayer X1 Air составляют 252 × 163,5 × 13,5 мм, а вес равен 835 г. Цены на конфигурации следующие:

Core Ultra 5 228V, 32 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD — 6899 юаней (около $950);

Core Ultra 7 258V, 32 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт SSD — 7999 юаней (около $1100);

Core Ultra 7 258V, 32 Гбайт ОЗУ, 2 Тбайт SSD — 8599 юаней (около $1200).

Помимо приставки компания также выпустила новую внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на базе Radeon RX 7600M XT. Это более компактное и менее производительное решение по сравнению с ранее выпущенной OneXGPU на базе Radeon RX 7800M. Однако новое решение выделяет поддержка USB5.

В составе Radeon RX 7600M XT присутствуют 32 исполнительных блока на архитектуре RDNA 3. Чип содержит 2048 потоковых процессоров и работает на частоте до 2,3 ГГц. Энергопотребление карты составляет 120 Вт. В составе GPU также имеются 32 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache. Карта предлагает 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет до 288 Гбайт/с.

В оснащение OneXGPU Lite входят порт USB5 (Type-C) с зарядкой на 65 Вт, один PCIe 4.0x4 OCULink, один DisplayPort 2.0. К внешней карте можно подключить сразу два монитора одновременно. Также устройство оснащено блоком питания на 280 Вт. Размеры OneXGPU Lite составляют 114 × 116 × 34,5 мм, а вес равен 493,5 г. Внешний блок с видеокартой оснащён собственной системой охлаждения с вентилятором, создающим воздушный поток 13,6 CFM. Стоимость OneXGPU Lite составляет 3899 юаней (около $550).