Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли OneXPlayer выпустила портативную консоль...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT

Компания OneXPlayer представила портативную игровую приставку X1 Air на базе процессоров Intel Lunar Lake, а также внешнюю док-станцию OneXGPU Lite с мобильной видеокартой AMD Radeon RX 7600M XT. Одной из особенностей внешнего блока с видеокартой является его оснащение разъёмом USB 5.0.

Источник изображений: OneXPlayer

Источник изображений: OneXPlayer

По словам производителя, консоль OneXPlayer X1 Air можно использовать в трёх режимах: как портативную приставку, как планшет, а также как ноутбук. Устройство оснащено двумя съёмными геймпадами и предлагает опционально магнитную клавиатуру.

В качестве основы OneXPlayer X1 Air может предложить процессоры Core Ultra 5 228V и Core Ultra 7 258V. Оба чипа имеют по четыре P- и E-ядра. Модель Ultra 5 работает с частотой до 4,5 ГГц, модель Ultra 7 — до 4,8 ГГц. Процессор Core Ultra 5 228V оснащён встроенной графикой Arc 130V (Battlemage) на базе 7 графических ядер Xe2 с частотой до 1,85 ГГц, модель Core Ultra 7 258V получила «встройку» Arc 140V на базе восьми ядер Xe2 с частотой до 1,95 ГГц.

Также приставка имеет 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8533, SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт, батарею на 72,77 Вт·ч и 10,95-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 540 кд/м².

В оснащение OneXPlayer X1 Air вошли два USB 4.0 (Type-C), один USB 3.2 Type-A, 3,5-мм аудиовыход, слот для TF 4.0 с поддержкой карт объёмом до 2 Тбайт и скоростью до 300 Мбайт/с, а также слот для съёмных накопителей нового формата Mini SSD (разработан Biwin) объёмом до 1 Тбайт и скоростью до 4000 Мбайт/с. Также устройство поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.2. Кроме того, оно оснащено динамиками от Harman. Размеры OneXPlayer X1 Air составляют 252 × 163,5 × 13,5 мм, а вес равен 835 г. Цены на конфигурации следующие:

  • Core Ultra 5 228V, 32 Гбайт ОЗУ, 512 Гбайт SSD — 6899 юаней (около $950);
  • Core Ultra 7 258V, 32 Гбайт ОЗУ, 1 Тбайт SSD — 7999 юаней (около $1100);
  • Core Ultra 7 258V, 32 Гбайт ОЗУ, 2 Тбайт SSD — 8599 юаней (около $1200).

Помимо приставки компания также выпустила новую внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на базе Radeon RX 7600M XT. Это более компактное и менее производительное решение по сравнению с ранее выпущенной OneXGPU на базе Radeon RX 7800M. Однако новое решение выделяет поддержка USB5.

В составе Radeon RX 7600M XT присутствуют 32 исполнительных блока на архитектуре RDNA 3. Чип содержит 2048 потоковых процессоров и работает на частоте до 2,3 ГГц. Энергопотребление карты составляет 120 Вт. В составе GPU также имеются 32 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache. Карта предлагает 8 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с на контакт и поддержкой 128-битной шины. Пропускная способность памяти составляет до 288 Гбайт/с.

В оснащение OneXGPU Lite входят порт USB5 (Type-C) с зарядкой на 65 Вт, один PCIe 4.0x4 OCULink, один DisplayPort 2.0. К внешней карте можно подключить сразу два монитора одновременно. Также устройство оснащено блоком питания на 280 Вт. Размеры OneXGPU Lite составляют 114 × 116 × 34,5 мм, а вес равен 493,5 г. Внешний блок с видеокартой оснащён собственной системой охлаждения с вентилятором, создающим воздушный поток 13,6 CFM. Стоимость OneXGPU Lite составляет 3899 юаней (около $550).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Lenovo представила портативную консоль Legion Go 2 — 8,8" OLED, Ryzen Z2 Extreme и съёмные контроллеры
Портативные приставки Xbox от Asus поступят в продажу 16 октября
Steam Deck и подобные портативные ПК набирают популярность — продажи вырастут на 32 % в этом году
Свежая утечка рассекретила Lenovo Legion Go 2 — новые детали о дисплее, контроллерах и аксессуарах
Портативная приставка Lenovo Legion Go 2 будет представлена на следующей неделе, если слухи верны
Завтра все приставки PlayStation 5 подорожают на $50, но только в США
Теги: onexplayer x1 air, портативная консоль, внешняя видеокарта
onexplayer x1 air, портативная консоль, внешняя видеокарта
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии 28 мин.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 2 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 3 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 3 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 6 ч.
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ 7 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 8 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 9 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 9 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 12 ч.
Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным 5 мин.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 14 мин.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 51 мин.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 2 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 3 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 3 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 3 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 4 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 5 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 6 ч.