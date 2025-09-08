Сегодня 08 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным

Космический объект «Оумуамуа» был впервые замечен астрономами в 2017 году. Тогда они с уверенностью заключили, что прибыл он из-за пределов Солнечной системы. Но хотя первоначально его классифицировали как комету из другой звёздной системы, на самом деле это может быть куском оболочки «экзо-Плутона» — совершенно неожиданного класса плутоноподобных объектов, которые, как ожидается, посетят Солнечную систему.

Источник изображения: NASA

Иллюстративное изображение / Источник изображения: NASA

«Всё говорит о том, что это пласт азотного льда, подобный тому, что вы видите на поверхности Плутона», — уверен исследователь экзопланет из Университета штата Аризона Стив Деш (Steve Desch). Вместо того, чтобы представлять собой смесь водяного льда, горных пород и углерода, оставшуюся после формирования Солнечной системы, «Оумуамуа», по-видимому, состоит почти из чистого азотного льда. И вместо того, чтобы быть компактным шаром, этот гость имеет более вытянутую форму, чем любое известное тело в Солнечной системе, и разительно отличается от межзвёздных комет «2I/Борисов» и «3I/ATLAS».

Планеты возникают из газопылевого облака, оставшегося после рождения звезды. Первые несколько миллионов лет хаотичны, поскольку растущие миры борются за своё место вокруг молодой звезды. В Солнечной системе, по словам Деша, на раннем этапе было достаточно материала для образования до 2000 объектов, подобных Плутону, а также 6000 других карликовых планет. «Каждый Плутон должен был получить удар массой материала, сравнимой с массой Весты», — предполагает Деш, имея в виду второй по величине объект в поясе астероидов.

По мнению учёных, богатый азотом состав космических странников говорит об их сравнительно малом возрасте — они полагают, что «Оумуамуа» не старше 2 миллиардов лет, а скорее возраст объекта не превышает 500 миллионов лет. Воздействие космического излучения разрушает азотный лёд быстрее, чем объекты из водяного льда. Астрономы полагают, что «родиной» «Оумуамуа» является молодая система, возможно, в рукаве Персея, ближайшей к положению Солнца спирали в Млечном Пути в рукаве Ориона.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Химический состав с преобладанием азота делает такие космические объекты более заметными, так как азотный лёд при астрономических наблюдениях светится ярче, чем водяной. Азотный лёд легко испаряется — по подсчётам учёных, к моменту открытия в 2017 году «Оумуамуа» потерял более 90 % массы, принесённой им в Солнечную систему.

Сравнительно высокая скорость «Оумуамуа» была одним из первых признаков внесолнечного происхождения, но двигался он гораздо медленнее, чем предполагалось. Это можно объяснить его выбросом из молодой звезды, так как по мере старения звёзд гравитационное взаимодействие с их соседями обеспечивает периодическое увеличение скорости.

При длине около 100 метров «Оумуамуа» также был намного меньше большинства комет, диаметр которых обычно достигает десятков километров. Объект имел необычную вытянутую форму, которая озадачила астрономов — у «Оумуамуа» практически не было сферического ядра, характерного для комет. Совокупность химического состава «Оумуамуа» и других факторов, по мнению учёных, делают его больше похожим на осколок Плутона, нежели на «обычную» комету.

Источник изображения: ESA

Иллюстративное изображение / Источник изображения: ESA

Астрономы полагают, что некоторые космические объекты, классифицируемые как кометы, на самом деле могут оказаться фрагментами плутоноподобных космических объектов. В 2018 году исследовательская группа сообщила, что необычный химический состав кометы «C/2016 R2» указывает на то, что она может быть осколком из пояса Койпера. Две другие кометы, «C/1908 R1 Морхаус» и «C/1961 R1 Хьюмасон» имеют схожий богатый азотом состав, что подтверждает подобную гипотезу.

По мнению Деша, «более подробные наблюдения объектов, подобных Оумуамуа… многое расскажут нам о составе Плутона». В подтверждение своих слов он привёл наблюдения, сделанные аппаратом New Horizons, которые позволяют предположить, что Плутон мог быть покрыт толстым слоем азотного льда. Большая часть этого льда постепенно была утрачена в результате столкновений и других процессов за 4,5 миллиарда лет существования Солнечной системы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Комета Дьявола» укрепила теорию о внеземном происхождении воды на Земле
«Хаббл» сделал первое качественное фото межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Обсерватория им. Веры Рубин случайно пролила свет на вторую межзвездную комету
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд
В США впервые испытали лазерную систему связи между спутником и летящим самолётом
Очередной запуск спутников SpaceX Starlink ознаменовался 500-й посадкой первой ступени ракеты Falcon 9
Теги: комета, астероид, космический объект, оумуамуа, плутон, азот
комета, астероид, космический объект, оумуамуа, плутон, азот
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В MacBook нашёлся датчик угла наклона крышки — на нём создали симулятор скрипящей двери
GeForce RTX 5090 стали зависать в рабочих станциях — причина не ясна, а помогает только перезагрузка
Анонсирован бюджетный смартфон Honor Play10 с разъёмом для наушников и Android Go
«Т-Банк» тоже вернул бесконтактную оплату на iPhone россиян, но пока в тестовом режиме
Ёмкость аккумуляторов всех версий iPhone 17 раскрыта до анонса
«Ради такого я и купил PS5»: разработчики Ghost of Yotei заворожили игроков демонстрацией умиротворяющей красоты Японии 28 мин.
Звезда Cyberpunk 2077 Киану Ривз «с удовольствием бы» сыграл Джонни Сильверхенда в Cyberpunk 2 2 ч.
Microsoft предоставила скидки госагентствам США на более чем $6 млрд 3 ч.
Hollow Knight: Silksong оказалась слишком сложной даже для фанатов первой части, и моддеры спешат на помощь 3 ч.
Уловками мошенники заставили Grok распространять вредоносные ссылки 6 ч.
В следующем году выйдет полнометражный мультфильм Critterz, созданный с помощью OpenAI и её ИИ 7 ч.
Журналисты выяснили, когда выйдет четвёртый сезон «Ведьмака» от Netflix 8 ч.
«Хотим всё сделать правильно»: скандал с платными кланами обернётся «значительными изменениями» для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 9 ч.
Google уточнила лимиты для бесплатного и платных тарифов Gemini 9 ч.
Трудности перевода: китайские игроки обрушили рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam из-за плохой локализации 12 ч.
Межзвёздная Комета «Оумуамуа» может оказаться фрагментом «экзо-Плутона» — и далеко не единственным 5 мин.
OneXPlayer выпустила портативную консоль X1 Air на базе Intel Lunar Lake и внешнюю видеокарту OneXGPU Lite на Radeon RX 7600M XT 14 мин.
Axelera AI представила ускоритель Metis M.2 Max для ИИ-задач на периферии 51 мин.
SpaceX купит новые частоты для Starlink и Direct to Cell за $17 млрд 2 ч.
Репортаж со стенда Acer на выставке IFA 2025: геймерские компьютеры и мониторы, самый лёгкий 16" ноутбук и другие новинки 3 ч.
d-Matrix начала тестирование чипа Pavehawk с поддержкой 3DIMC 3 ч.
Утечка раскрыла неожиданное расположение внешнего экрана у Galaxy Z TriFold 3 ч.
Hyper-Threading наоборот: Intel разрабатывает технологию программно-определяемых суперъядер 4 ч.
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV 5 ч.
Doogee представила на IFA 2025 беспроводные наушники для плавания, защищённые смарт-часы и не только 6 ч.